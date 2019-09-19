Сьогодні в Україні похолодає до +17



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У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, температура вдень 13-15°

У четвер, 19 вересня, середня температура в Україні опуститься до +17°, опадів майже не передбачається. У Карпатах протягом доби 1-3° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«19 вересня хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вдень у західних та північних областях місцями невеликий дощ. Вітер західний і північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9°, на узбережжі морів до 12°, вдень 12-17°, на півдні країни 16-21°; в Карпатах протягом доби 1-3° тепла», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями: вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 13-15°.

Як повідомлялося, у Карпатах в середу пішов дрібний сніг (фото).