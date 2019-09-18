У Карпатах сьогодні пішов дрібний сніг (фото)



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Сніг на горі Піп Іван, 18 вересня Фото: Facebook Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

У середу на горі Піп Іван температура повітря 0°С

У середу, 18 вересня, на горі Піп Іван в Івано-Франківській області падає дрібний сніг.

Про це у Facebook повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост і публікує відповідне фото.

«Станом на 08:00 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер південний, південно-західний 5-6 м/с. Температура повітря 0°С. Падає дрібний сніг», - говориться у повідомленні.

Як відомо, Державна служба із надзвичайних ситуацій попередила про пориви вітру на території України у середу, 18 вересня.

Раніше повідомлялося, що в Україні очікується похолодання, буде сильний вітер.