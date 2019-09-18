  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Карпатах сьогодні пішов дрібний сніг (фото)

    • Розсилка
    Сніг на горі Піп Іван, 18 вересня - У Карпатах сьогодні пішов дрібний сніг (фото)
    Сніг на горі Піп Іван, 18 вересня
    Фото: Facebook Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

    У середу на горі Піп Іван температура повітря 0°С

    У середу, 18 вересня, на горі Піп Іван в Івано-Франківській області падає дрібний сніг.

    Про це у Facebook повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост і публікує відповідне фото.

    «Станом на 08:00 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер південний, південно-західний 5-6 м/с. Температура повітря 0°С. Падає дрібний сніг», - говориться у повідомленні.

    Як відомо, Державна служба із надзвичайних ситуацій попередила про пориви вітру на території України у середу, 18 вересня.

    Раніше повідомлялося, що в Україні очікується похолодання, буде сильний вітер.

    Читайте також
    прогноз погоди Івано-Франківщина снігопад повітря вітер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ