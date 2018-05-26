Сьогодні відзначають Троїцьку батьківську суботу: традиції та заборони цього дня

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У Троїцьку батьківську суботу в православному світі заведено поминати покійних

Троїцьку батьківську суботу – особливий день поминання покійних - відзначає Православна Церква 26 травня 2018 року. Свою назву ця батьківська субота отримала через те, що вона припадає напередодні великого двунадесятого свята – дня Святої Трійці, П'ятидесятниці.

Троїцька субота починається з вечора п'ятниці спеціальною поминальною службою, - парастасом. Парастас перекладається з грецького як клопотання.

У Троїцьку суботу звершується поминальне богослужіння, а після Божественної літургії - вселенська панахида.

Традиція поминати померлих напередодні Трійці, тобто свята заснування Церкви Христової, бере початок з апостольських часів. Коли через 50 днів після Воскресіння Ісуса Христа зійшов на апостолів Святий Дух, то звершилася довгоочікувана справа спасіння всього людства, а не тільки тих, котрі жили у ті часи. Троїцьку батьківську суботу відзначали перші християни і поминали всіх, хто не дожив до цього дня, але потребував спасіння.

Традиції батьківської суботи

Батьківською субота називається тому, що батьки ближче за всіх до своїх дітей. А поминають раніше тих, хто ближче по плоті.

Звичайне поминання починається з покійних батьків, віруючі моляться за тих, що народили їх, прародичів, тому поняття Батьківська субота пов'язане з кровними узами. Близькі йдуть в світ інший з пристрастями, пороками, гріхами, тому православні в ці дні поминання особливо моляться і просять у Святого Духа, Ісуса Христа, щоб він помилував їх.

На панахиду у церкву прийнято нести три речі: хліб, свічку та записку з іменами померлих родичів. Зазвичай люди беруть на панахиду щось із солодкого, воду, фрукти чи овочі та олію, щоб все необхідне мали на тому світі душі померлих. Батюшки наголошують, що принесене потрібно не просто залишити на столику чи роздати жебракам і піти із церкви, а дуже важливо особисто бути присутнім на богослужінні й з усіма помолитися за своїх спочилих рідних.

Після поминального богослужіння рекомендується піти на цвинтар, щоб пом’янути покійних там. При цьому Церква забороняє застілля та випивку на могилах.

Що не можна робити у Батьківську суботу

У Батьківську суботу церква рекомендує утриматися від зайвої скорботи. Краще згадувати родичів світлою пам'яттю, не надто сильно висловлюючи свою печаль про їхнє звільнення.

У свято можна виконувати домашню роботу, але при цьому головне - не перестаратися.

Не можна відмовляти в допомозі людям, які просять милостиню.

Строго заборонено вживати спиртні напої.

Рекомендовано відвідати церкву, а якщо немає такої можливості - помолитися хоча б вдома.

Не можна залишати службу в церкві до її закінчення.

Не можна скандалити і підвищувати голос.