Сьогодні вночі українці зможуть побачити попелястий Місяць



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В ніч з вівторка на середу, 17 липня, відразу після півночі, о 00:31 за київським часом, відбудеться часткове місячне затемнення

Чергове місячне затемнення відбудеться в ніч з 16 на 17 липня 2019 року. Воно завершує коридор літніх затемнень, початих 2 липня з повного сонячного затемнення.

Отже, в ніч з вівторка на середу, 17 липня, відразу після півночі, о 00:31 за київським часом, відбудеться часткове місячне затемнення – Місяць потрапить в тінь Землі на 65%. Своєї максимальної фази воно досягне о 00:40. А потім настане фаза повного місяця.

Спостерігати це липневе місячне затемнення зможуть жителі Південної Америки, Африки, Азії, Австралії, а також більшої частини Європи, в тому числі і в Україні.

Попелястий Місяць – це явище, під час якого супутник Землі видно цілком, хоча Сонцем освітлена тільки його частина, а неосвітлений бік має попелястий відтінок.

У США липневий повний місяць називають Оленячим Місяцем, тому що в цей час у оленів з’являються нові роги.

Затемнення Місяця відбувається, коли Земля розташовується між Сонцем і Місяцем, і таким чином повністю або частково закриваючи собою від Сонця Місяць, на яку падає тінь від нашої планети.

Місячне затемнення і повний місяць 17 липня відбудеться в знаку Козерога. В цей час настане 15-й місячний день. Цей знак зодіаку зробить не найкращий вплив на вирішення фінансових питань і спілкування з керівництвом. Також великий ризик ускладнення відносин з родичами. У дні повного місяця, особливо якщо відбувається вплив затемнення, краще проявляти обережність в своїх вчинках і діях, не приймати важливих рішень і берегти здоров'я.