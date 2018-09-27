Сьогодні запрацювали нові правила паркування. Що треба знати водіям?



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Набув чинності закон про паркування по-новому

Закон покликаний ліквідувати стихійну парковку

В Україні завтра, 27 вересня, набудуть чинності нові правила паркування автомобілів.

Відповідний закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів» опубліковано на сайті Верховної ради України.

Закон покликаний ліквідувати стихійну парковку. Серед нововведень фотофіксація порушень та безконтактні штрафи.

Фотофіксація порушень

Зокрема, закон передбачає запровадження фото-, відеофіксації правопорушень - порушень правил зупинки, стоянки та паркування транспорту, зокрема, несплату вартості послуг з паркування або паркування на місцях для інвалідів особами, що не мають такого права. Обов’язковою є наявність не менше двох зображень транспортного засобу, отриманих з різних або протилежних ракурсів.

«Режим фотозйомки (відеозапису) передбачає здійснення уповноваженою посадовою особою фото/відеофіксації обставин порушення правил зупинки, стоянки або паркування транспортних засобів, а саме: дати, часу (моменту), місця розташування транспортного засобу по відношенню до нерухомих об’єктів та/або географічних координат, інших ознак наявності складу адміністративного правопорушення», - йдеться у законі.

Евакуація автівки

Інформацію про евакуацію автівки надсилають на абонентський номер мобільного зв’язку та на адресу електронної пошти, зазначені належними користувачами або особами, за якими зареєстровані транспортні засоби,

Автомобіль евакуюють, якщо його:

поставлено на проїзній частині у два і більше рядів; розташовано у заборонених Правилами дорожнього руху місцях зупинки або стоянки, зокрема:

на залізничних переїздах;

на трамвайних коліях;

на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, у тунелях;

на пішохідних переходах і ближче 10 метрів до них з обох боків, крім випадків зупинки для надання переваги в русі;

тощо;

своїм розташуванням робить неможливим рух інших транспортних засобів або створює перешкоду для руху пішоходів, у тому числі осіб з інвалідністю на спеціальних засобах пересування та пішоходів із дитячими колясками; розташовано на виділеній смузі для руху громадського маршрутного транспорту; розташовано на позначеній відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою велодоріжці; перешкоджає руху або роботі снігоприбирального та іншого технологічного комунального транспорту у разі запровадження надзвичайного стану або у разі оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації; порушує схему паркування транспортних засобів таким чином, що він блокує проїзд по двох або більше смугах руху.

Після затримання транспортного засобу інспектор повинен невідкладно повідомити про це в Нацполіцію, із зазначенням часу і місця, куди був евакуйований автомобіль.

«У разі заподіяння транспортному засобу шкоди при його транспортуванні та/або зберіганні завдані збитки відшкодовуються за рахунок суб’єкта господарювання, що надає такі послуги, та/або відповідного страхового відшкодування», - зазначають у законі.

Штрафи

Постанова про накладення адміністративного стягнення за правопорушення, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису), може виноситися без участі особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Таким чином правоохоронці не будуть зобов'язані чекати водія, як зараз.

Постанову надсилають відповідальній особі протягом трьох днів з дня її винесення рекомендованим листом з повідомленням на адресу місця реєстрації (проживання) фізичної особи (місцезнаходження юридичної особи).

Повернення транспортного засобу здійснюють невідкладно за зверненням особи після сплати штрафу та оплати вартості послуг із транспортування та/або зберігання транспортного засобу.

Безготівковий розрахунок

«Прийняття інспектором з паркування грошових коштів у готівковій формі в рахунок оплати вартості послуг з паркування транспортних засобів та/або в рахунок оплати штрафів, накладених на місці вчинення правопорушення, тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», - йдеться в законі.

Безготівковий розрахунок виключає людський фактор, що мінімізує можливість корупції.

Автівки на «єврономерах»

Якщо транспортний засіб зареєстровано за межами території України і він відповідно до законодавства не підлягає державній реєстрації в Україні, до адміністративної відповідальності за правопорушення притягається особа, яка ввезла такий транспортний засіб на територію України.