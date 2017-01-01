Соломатіна оприлюднила листування з куратором із Адміністрації президента

Соломатіна вирішила оприлюднити переписку з Горащенковим, оскільки боїться за своє життя й здоров'я

Колишній керівник департаменту фінансового контролю й моніторингу способу життя Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) Ганна Соломатіна оприлюднила переписку c співробітником Адміністрації президента Олексієм Горащенковим. Фотокопії листування вона оприлюднила на своїй сторінці в соціальній сторінці Facebook. «Якщо в когось



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ганна Соломатіна

Соломатіна вирішила оприлюднити переписку з Горащенковим, оскільки боїться за своє життя й здоров'я

Колишній керівник департаменту фінансового контролю й моніторингу способу життя Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) Ганна Соломатіна оприлюднила переписку c співробітником Адміністрації президента Олексієм Горащенковим.

Фотокопії листування вона оприлюднила на своїй сторінці в соціальній сторінці Facebook.

«Якщо в когось ще є сумніви щодо існування куратора по НАЗК в Адміністрації президента або надія, що СБУ забезпечить безсторонній розгляд справи про заяві викривачів з НАЗК, почитайте фрагменти мого листування в WhatsApp з Олексієм Горащенковим», - написала вона.

Ввідповідно до оприлюдненого листування, Горащенков заявляв про наявність домовленості щодо звільнення Соломатіної і керівника апарата НАЗК Ігоря Ткаченка.

«З огляду на, що по деяких контрольних справах закінчуються строки, а від вас результатів, я так розумію, не буде (СБУ так нам доповідає), думаю, нема рації затягувати, інакше тоді вже й в Ігоря (Ткаченка) почнуться проблеми й серйозні», - написав Горащенко відповідно до листування.

Соломатіна вирішила оприлюднити переписку з Горащенковим, оскільки боїться за своє життя й здоров'я.