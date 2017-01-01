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    Соломатіна оприлюднила листування з куратором із Адміністрації президента

    Соломатіна вирішила оприлюднити переписку з Горащенковим, оскільки боїться за своє життя й здоров'я
    Колишній керівник департаменту фінансового контролю й моніторингу способу життя Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) Ганна Соломатіна оприлюднила переписку c співробітником Адміністрації президента Олексієм Горащенковим. Фотокопії листування вона оприлюднила на своїй сторінці в соціальній сторінці Facebook. «Якщо в когось
    • 24 Листопада, 16:01
    • Розсилка
    Ганна Соломатіна
    Ганна Соломатіна

    Соломатіна вирішила оприлюднити переписку з Горащенковим, оскільки боїться за своє життя й здоров'я

    Колишній керівник департаменту фінансового контролю й моніторингу способу життя Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) Ганна Соломатіна оприлюднила переписку c співробітником Адміністрації президента Олексієм Горащенковим.

    Фотокопії листування вона оприлюднила на своїй сторінці в соціальній сторінці Facebook.

    «Якщо в когось ще є сумніви щодо існування куратора по НАЗК в Адміністрації президента або надія, що СБУ забезпечить безсторонній розгляд справи про заяві викривачів з НАЗК, почитайте фрагменти мого листування в WhatsApp з Олексієм Горащенковим», - написала вона.

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    Соломатіна оприлюднила листування з куратором із Адміністрації президента
    Соломатіна оприлюднила листування з куратором із Адміністрації президента
    Соломатіна оприлюднила листування з куратором із Адміністрації президента

    Ввідповідно до оприлюдненого листування, Горащенков заявляв про наявність домовленості щодо звільнення Соломатіної і керівника апарата НАЗК Ігоря Ткаченка.

    «З огляду на, що по деяких контрольних справах закінчуються строки, а від вас результатів, я так розумію, не буде (СБУ так нам доповідає), думаю, нема рації затягувати, інакше тоді вже й в Ігоря (Ткаченка) почнуться проблеми й серйозні», - написав Горащенко відповідно до листування.

    Соломатіна вирішила оприлюднити переписку з Горащенковим, оскільки боїться за своє життя й здоров'я.

     

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