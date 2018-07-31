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    «Союз десантників Росії» розтринькав гроші, які йому надала ФСБ для антиукраїнської діяльності

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    &laquo;Союз десантників Росії&raquo; - «Союз десантників Росії» розтринькав гроші, які йому надала ФСБ для антиукраїнської діяльності
    «Союз десантників Росії»

    В РФ дуже переймаються, аби інформація про нецільове використання коштів російськими десантниками не потрапила в пресу

    У червні цього року Слідчий комітет РФ, в рамках порушеної кримінальної справи, провів обшук і виїмку всієї документації в головному офісі «Союзу десантників Росії», повідомляє лідер «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук.

    За інформацією Тимчука, є затримані. «Дана структура відома тим, що використовується російськими спецслужбами для роботи на українському напрямку. Слідчі дії були обумовлені виявленими фактами масштабних фінансових махінацій керівництва «Союзу десантників Росії» - а саме, розкраданням і «нецільовим використання» коштів, які виділялися «на організацію роботи», - зазначив Тимчук.

    За словами лідера ІС, при цьому депутат державної думи РФ Сергій Миронов, який безпосередньо опікується діяльністю цієї організації, а також має стосунок до фінансування і відправки найманців на Схід України, дав вказівку голові «Союзу десантників Росії» Валерію Востротіну за будь-яку ціну «зам'яти» цю справу і не допустити витоку інформації в ЗМІ.

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