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    Спалах кору: у Житомирі дітей без щеплень не пустять у школи і садки

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    Дітей без щеплення можуть не пустити в школу - Спалах кору: у Житомирі дітей без щеплень не пустять у школи і садки
    Дітей без щеплення можуть не пустити в школу

    За даними епідеміологів, темпи зараження кором в Україні набирають колосальних масштабів

    У Житомирі діти без довідки про вакцинацію від кору не зможуть відвідувати школи, садочки, ПТУ, музичні та художні школи.

    Про таке рішення інформує прес-служба Житомирської міської ради.

    «З метою попередження подальшого розповсюдження небезпечного вірусного захворювання в Житомирі комісією з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій міської ради прийнято рішення, що діти зможуть відвідувати навчальні заклади лише за наявності довідки про вакцинацію», - йдеться у повідомленні.

    У міськраді наголошують, що таке рішення відповідає нормам чинного законодавства, а саме ст. 15 закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб».

    Як зауважила начальник міського управління охорони здоров’я Марія Місюрова, торік у Житомирі зафіксовано 129 випадків кору, тоді як за січень 2019 року – вже понад сто пацієнтів з таким захворюванням. Водночас, за її словами, у Житомирі достатньо вакцин від кору.

    Діти, які не нададуть довідку про щеплення, не зможуть відвідувати навчальні заклади з 11 лютого.

    У січні цього року в Україні зафіксовано 15 тисяч випадків захворювання на кір. Найвищі показники захворюваності - у Львівській, Вінницькій та Рівненській областях. За даними епідеміологів, темпи зараження кором в Україні набирають колосальних масштабів, щодня фіксується від 300 до 400 хворих на кір.
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