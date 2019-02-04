Спалах кору: у Житомирі дітей без щеплень не пустять у школи і садки



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Дітей без щеплення можуть не пустити в школу

За даними епідеміологів, темпи зараження кором в Україні набирають колосальних масштабів

У Житомирі діти без довідки про вакцинацію від кору не зможуть відвідувати школи, садочки, ПТУ, музичні та художні школи.

Про таке рішення інформує прес-служба Житомирської міської ради.

«З метою попередження подальшого розповсюдження небезпечного вірусного захворювання в Житомирі комісією з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій міської ради прийнято рішення, що діти зможуть відвідувати навчальні заклади лише за наявності довідки про вакцинацію», - йдеться у повідомленні.

У міськраді наголошують, що таке рішення відповідає нормам чинного законодавства, а саме ст. 15 закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб».

Як зауважила начальник міського управління охорони здоров’я Марія Місюрова, торік у Житомирі зафіксовано 129 випадків кору, тоді як за січень 2019 року – вже понад сто пацієнтів з таким захворюванням. Водночас, за її словами, у Житомирі достатньо вакцин від кору.

Діти, які не нададуть довідку про щеплення, не зможуть відвідувати навчальні заклади з 11 лютого.