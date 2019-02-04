В Україні за місяць захворіли на кір 15 тисяч людей



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У МОЗі закликають батьків щеплюватися і щеплювати дітей

МОЗ вирішило поки не оголошувати епідемію кору

За перший місяць 2019 року в Україні зафіксовано 15 095 випадків захворювання на кір. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я у понеділок, 4 лютого.

Як зазначається, при цьому за весь минулий рік було зафіксовано менше 55 тисячі випадків захворювання на кір.

«З 28 грудня 2018 до 1 лютого 2019 на кір в Україні захворіло 15095 осіб - 6364 дорослих та 8731 дитина. Протягом 5-го тижня 2019 на кір захворіло 3379 осіб - 1499 дорослих і 1880 дітей», - йдеться в повідомленні.

Найвищі показники захворюваності - у Львівській (всього 2651 осіб: 908 дорослих і 1743 дитини), Вінницькій (1 383 людини: 588 дорослих і 795 дітей), Рівненській (1389 осіб: 457 дорослих і 932 дитини), Хмельницькій (1 058 людей: 583 дорослих і 475 дітей) областях і в Києві (1214 осіб: 624 дорослих і 572 дитини).

У відомстві знову закликали батьків обов'язково вакцинувати дітей за календарем щеплень і якнайшвидше надолужити щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію.

Зазначимо, за весь минулий рік на кір захворіли близько 54,5 тисячі осіб. Таким чином захворюваність зросла більш ніж в три рази.

Епідеміологи зазначають, що в 2018 році щодня реєструвалося 50 хворих, а від початку 2019 року - від 300 до 400.

Проте в МОЗ вирішили не оголошувати в країні епідемію кору.