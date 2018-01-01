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    Спалах кору: Закарпаття замовило вакцину в Угорщині

    За словами Москаля, йому також порадили звертатися до областей, де є надлишок вакцини
    Закарпатська область замовила вакцину від кору в Угорщині, оскільки зараз в області немає вакцини Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. «Немає її (вакцини від кору, - ред.). Ми зараз замовили в Угорщини, але вона не є виробник, вона замовила у країни, яка виробляє. Пообіцяли, як тільки надійде, нададуть нам її.
    • Сьогодні, 17:27
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    За словами Москаля, йому також порадили звертатися до областей, де є надлишок вакцини

    Закарпатська область замовила вакцину від кору в Угорщині, оскільки зараз в області немає вакцини

    Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

    «Немає її (вакцини від кору, - ред.). Ми зараз замовили в Угорщини, але вона не є виробник, вона замовила у країни, яка виробляє. Пообіцяли, як тільки надійде, нададуть нам її. Вони самі зацікавлені, бо є нашими сусідами. Зараз безвізовий режим, і явно один хворий буде наражати на небезпеку і громадян Угорщини. Румунія має такі самі проблеми з кором, як і ми», - заявив Москаль.

    За словами Москаля, йому порадили звертатися до областей, де надлишок вакцини.

    «Ніхто нічого не давав, сказали, що немає, все поділили. Сказали звертатися до областей, де є надлишок», - додав Москаль.

    Раніше Москаль повідомив, що вакцини від кору, паротиту й краснухи на Закарпатті немає взагалі.

     

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    Геннадій Москаль Закарпаття медицина Угорщина
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