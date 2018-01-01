Спалах кору: Закарпаття замовило вакцину в Угорщині

За словами Москаля, йому також порадили звертатися до областей, де є надлишок вакцини

Закарпатська область замовила вакцину від кору в Угорщині, оскільки зараз в області немає вакцини Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. «Немає її (вакцини від кору, - ред.). Ми зараз замовили в Угорщини, але вона не є виробник, вона замовила у країни, яка виробляє. Пообіцяли, як тільки надійде, нададуть нам її.



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За словами Москаля, йому також порадили звертатися до областей, де є надлишок вакцини

Закарпатська область замовила вакцину від кору в Угорщині, оскільки зараз в області немає вакцини

Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

«Немає її (вакцини від кору, - ред.). Ми зараз замовили в Угорщини, але вона не є виробник, вона замовила у країни, яка виробляє. Пообіцяли, як тільки надійде, нададуть нам її. Вони самі зацікавлені, бо є нашими сусідами. Зараз безвізовий режим, і явно один хворий буде наражати на небезпеку і громадян Угорщини. Румунія має такі самі проблеми з кором, як і ми», - заявив Москаль.

За словами Москаля, йому порадили звертатися до областей, де надлишок вакцини.

«Ніхто нічого не давав, сказали, що немає, все поділили. Сказали звертатися до областей, де є надлишок», - додав Москаль.

Раніше Москаль повідомив, що вакцини від кору, паротиту й краснухи на Закарпатті немає взагалі.