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    Спеціалісти розповіли, як надавати першу допомогу людині, що тоне

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    Спеціалісти розповіли, як надавати першу допомогу людині, що тоне

    Правила надання першої допомоги потопельникам

    27 червня в прес-центрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) проходить прес-конференція на тему: «Безпека та перша допомога на воді».

    Запрошені гості: Олег Картавий, інструктор Центру спеціалізованої підготовки, викладач, сертифікований Європейською радою з реанімації, Українським науково-практичним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України, а також Emergency First Response; Ігор Коверзнєв, лікар швидкої допомоги.

    Учасники прес-конференції розкажуть про правила надання першої допомоги потопельникам, а також продемонструють практичні навички.

    Нагадаємо, впродовж вихідних 22 та 23 червня на водоймах України загинули 42 людини.

    В ДСНС повідомили, що аби зменшити показники загибелі на водних об'єктах, фахівці Служби порятунку патрулюють місця відпочинку біля води, а також щодня проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з громадянами щодо дотримання правил безпечної поведінки під час відпочинку.

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