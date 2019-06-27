Спеціалісти розповіли, як надавати першу допомогу людині, що тоне



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Правила надання першої допомоги потопельникам

27 червня в прес-центрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) проходить прес-конференція на тему: «Безпека та перша допомога на воді».

Запрошені гості: Олег Картавий, інструктор Центру спеціалізованої підготовки, викладач, сертифікований Європейською радою з реанімації, Українським науково-практичним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України, а також Emergency First Response; Ігор Коверзнєв, лікар швидкої допомоги.

Учасники прес-конференції розкажуть про правила надання першої допомоги потопельникам, а також продемонструють практичні навички.

Нагадаємо, впродовж вихідних 22 та 23 червня на водоймах України загинули 42 людини.

В ДСНС повідомили, що аби зменшити показники загибелі на водних об'єктах, фахівці Служби порятунку патрулюють місця відпочинку біля води, а також щодня проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з громадянами щодо дотримання правил безпечної поведінки під час відпочинку.