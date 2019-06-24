За вихідні на водоймах України потонули 42 людини



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Аби зменшити показники загибелі на водних об'єктах, фахівці Служби порятунку патрулюють місця відпочинку біля води

Упродовж вихідних 22 та 23 червня на водоймах України загинули 42 людини.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що серед загиблих - троє дітей.

Так, 23 червня у Дарницькому районі Києва, на озері Вирлиця, черговий караул 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини дістав з водойми тіло потонулої дитини 2009 року народження.

На р. Десна на Золотому пляжі Чернігова потонув хлопчик 2010 року народження. Попередня причина утоплення — порушення правил поведінки під час купання.

Загалом, з початку року на водоймах країни потонули 583 людини, з яких 63 дитини. При цьому врятовано 198 людей, у тому числі 30 дітей.

«Найбільша кількість смертельних випадків зафіксована у Київській області, де станом на 24 червня вода забрала життя 63-х осіб. У Чернігівській області та у м. Києві кількість загиблих сягає 45 людей та 42 особи відповідно. Більше 30-ти потонулих налічується також у Вінницькій, Волинській, Полтавській та Сумській областях», - повідомили у ДСНС.

Зазначається, що аби зменшити показники загибелі на водних об'єктах, фахівці Служби порятунку патрулюють місця відпочинку біля води, а також щодня проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з громадянами щодо дотримання правил безпечної поведінки під час відпочинку.

Нагадаємо, 23 червня у Дарницькому районі Києва в озері Вирлиця знайшли мертвим 9-річного хлопчика, якого 22 червня оголосили у розшук. Хлопчик пішов 22 червня близько восьмої години вечора з дому гуляти біля будинку і не повернувся.

За даними поліції, дитину спочатку зарізали, а потім втопили у водоймі.