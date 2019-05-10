Спецпрокурор Мюллер не свідчитиме у Конгресі наступного тижня



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Мюллера можуть викликати повісткою

Голова Юридичного комітету Палати представників США Джерольд Надлер заявив, що спецпрокурор Роберт Мюллер не свідчитиме в Конгресі наступного тижня, як було попередньо домовлено раніше.

Про це законодавець повідомив журналістам у п'ятницю, додавши, що Комітет продовжує переговори з Мінюстом, зазначає американське видання The Hill.

«Цього не станеться наступного тижня. Ми зараз ведемо переговори. Ми спілкуємося з ним (спецпрокурором – ред.) і Міністерством юстиції«, - заявив впливовий конгресмен-демократ.

При цьому Надлер не назвав конкретної причини, чому Мюллер не свідчитиме на наступному тижні.

«Колись він (спецпрокурор Мюллер – ред.) прийде. Якщо буде необхідно, ми викличемо його повісткою, і він прийде«, - зауважив голова Юридичного комітету.

Як відомо, минулого місяця міністерство юстиції США оприлюднило 448 сторінок звіту Роберта Мюллера щодо майже дворічного розслідування втручання Росії у вибори в США. У звіті вказується на відсутність доказів змови кампанії Трампа з росіянами та спроб з боку президента завадити правосуддю. При цьому, певні рядки та цілі абзаци тексту були заретушовані.

У цьому зв'язку демократи в Палаті представників, які ведуть паралельне розслідування у цій справі, виступили з вимогою до Мін'юсту надати їм нередагований текст.