Спецпрокурор США допитав екс-нардепа Артеменка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спецпрокурор США Мюллер допитав Андрія Артеменка, який просував план миру з Росією до Білого дому

Артеменко має з’явитися під присягою перед великим журі 1 червня

Команда спеціального прокурора Роберта Мюллера зустрічалася впродовж минулого року з українським законодавцем, що перебуває в центрі суперечливого плану закінчення конфлікту України з Росією, роблячи тиск на нього з намаганням отримати детальну інформацію про взаємодію з чиновниками адміністрації Трампа.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на Politico.

Андрій Артеменко розповів виданню Politico, що агенти ФБР підступали до нього з «різноманітними запитаннями» під час «щонайменше» двох інтерв’ю щодо його «зустрічей, взаємодії та запитань, які обговорювалися на різних рівнях американського політичного істеблішменту».

«Серед них – конгресмени, сенатори та представники адміністрації Білого дому», – додав він у телефонній розмові у п’ятницю після зустрічі з членами команди Мюллера.

Хоча Артеменко відмовився назвати імена конкретних людей, про яких запитувало ФБР, деталі пролили нове світло на роботу спеціального прокурора, який очолює розслідування спроб Росії втрутитися в президентські вибори 2016 року, і чи буде кампанія Трампа сприяти цим зусиллям.

Загалом, за словами Артеменка, йому було представлено список із більш ніж 140 питань, і зараз він має з’явитися під присягою перед великим журі 1 червня.

Артеменко став об’єктом зацікавлення в розслідуванні щодо Росії Мюллера через його спроби налагодити альтернативний канал для угоди з президентом Дональдом Трампом, за якого його адміністрація скасувала б санкції щодо Росії, введені Білим домом за Обами. В обмін Кремль вивів би свої війська зі Східної України, тоді як в країні було б проведено референдум щодо того, чи Крим буде орендований Росії на 50-100 років.

Артеменко викликав додаткову увагу тому, що намагався передати цей план до Білого дому через двох співробітників Трампа, які зараз представляють інтерес для слідчих – бізнес-помічника Трампа Фелікса Сатера та особистого адвоката президента Майкла Коена. Цей план також міг у кінцевому результаті опинитися на столі в тодішнього радника з питань національної безпеки Майкла Флінна, який з тих пір визнав себе винним у тому, що брехав ФБР про свої розмови з російськими чиновниками.

«Я співпрацюю, я дуже прозорий, я відкритий для будь-якого запитання», – сказав Артеменко виданню POLITICO.

На свідченні перед великим журі Артеменко очікує, що його запитуватимуть серед іншого про план миру, який він запропонував невдовзі після інавгурації президента в січні 2017 року.

Нагадаємо, 16 травня 2017 року Верховна Рада проголосувала за дострокове припинення повноважень позафракційного народного депутата Андрія Артеменка.

Президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України народного депутата Андрія Артеменка.

Артеменко назвав необґрунтованим позбавлення його громадянства України і заявив, що буде його оскаржувати.

Пізніше Вищий адміністративний суд відмовився призупинити дію указу президента Петра Порошенка про припинення українського громадянства і рішення Верховної Ради про дострокове припинення повноважень депутата Андрія Артеменка.