Спецслужби РФ готували теракт на арсеналі зі збереження ракет



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Для підготовки диверсій спецслужби РФ завербували співробітника одного з арсеналів ЗСУ, пообіцявши йому російські паспорт і пенсію

У Службі безпеки України стверджують, що спецслужби Росії готували теракт на одному з українських арсеналів зі збереження ракет та боєприпасів.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

«На початку поточного року представники російської спецслужби завербували працівника арсеналу ЗСУ. Для цього вони використовували методи психологічного впливу та тиску, погрожуючи безпеці родичів службовця, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Перед працівником арсеналу були поставлені завдання із збору та передачі інформації про військовий об’єкт, зокрема стан охорони, наявності та переміщення зброї. Отриману інформацію країна-агресор планувала використати для здійснення диверсій на стратегічному військовому об’єкті», – йдеться в повідомленні.

За даними української спецслужби, працівникові ЗСУ обіцяли грошову винагороду і громадянство Росії з оформленням пенсії.

«Супроводження та координацію його діяльності куратори здійснювали з території РФ через мережу інтернет. Завдяки своєчасному реагуванню співробітників військової контррозвідки СБУ вдалося попередити втягування українського громадянина у протиправну діяльність», – вказали в СБУ.

Російська сторона звинувачення українських спецслужб не коментувала.