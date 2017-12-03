Спільне українсько-американське тренування викликало істерику Москви
- Сьогодні, 11:59
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У парламенті Росії назвали провокацією тренування ВМС з американським есмінцем
Спільне тренування ВМС України з есмінцем США в Чорному морі є провокацією, заявив Ріа Новини перший заступник голови оборонного комітету Ради Федерації РФ Франц Клінцевич.
«Ми виступаємо категорично проти. Це провокація, яку Росія сприймає як недружній крок з боку США», - сказав Клінцевіч.
За його словами, таке тренування порушує «всі мислимі і немислимі» домовленості з США.
«Це провокація, оскільки тим самим США бере в партнери абсолютно безвідповідальне українське керівництво…», - додав сенатор.
За словами Клінцевіч, такі «ігри» матимуть дуже серйозні наслідки.
Раніше заступник голови комітету Держдуми з оборони РФ Юрій Швиткін назвав дії США і України неприпустимими. Українсько-американська тренування в Чорному морі є черговим витком ескалації напруженості в регіоні, вважає депутат.
Нагадаємо, 2 грудня у Чорному морі Військово-Морські сили ЗС України спільно з есмінцем ВМС США «Джеймс Уільямс» провели тренування типу PASSEX.