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    Спільне українсько-американське тренування викликало істерику Москви

    У парламенті Росії назвали провокацією тренування ВМС з американським есмінцем
    Спільне тренування ВМС України з есмінцем США в Чорному морі є провокацією, заявив Ріа Новини перший заступник голови оборонного комітету Ради Федерації РФ Франц Клінцевич. «Ми виступаємо категорично проти. Це провокація, яку Росія сприймає як недружній крок з боку США», - сказав Клінцевіч. За його словами, таке тренування порушує
    • Сьогодні, 11:59
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    USS James E. Williams (DDG-95)
    USS James E. Williams (DDG-95)

    У парламенті Росії назвали провокацією тренування ВМС з американським есмінцем

    Спільне тренування ВМС України з есмінцем США в Чорному морі є провокацією, заявив Ріа Новини перший заступник голови оборонного комітету Ради Федерації РФ Франц Клінцевич.

    «Ми виступаємо категорично проти. Це провокація, яку Росія сприймає як недружній крок з боку США», - сказав Клінцевіч.

    За його словами, таке тренування порушує «всі мислимі і немислимі» домовленості з США.

    «Це провокація, оскільки тим самим США бере в партнери абсолютно безвідповідальне українське керівництво…», - додав сенатор.

    За словами Клінцевіч, такі «ігри» матимуть дуже серйозні наслідки.

    Раніше заступник голови комітету Держдуми з оборони РФ Юрій Швиткін назвав дії США і України неприпустимими. Українсько-американська тренування в Чорному морі є черговим витком ескалації напруженості в регіоні, вважає депутат.

    Нагадаємо, 2 грудня у Чорному морі Військово-Морські сили ЗС України спільно з есмінцем ВМС США «Джеймс Уільямс» провели тренування типу PASSEX.

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    Росія США Україна
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