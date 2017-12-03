Спільне українсько-американське тренування викликало істерику Москви

У парламенті Росії назвали провокацією тренування ВМС з американським есмінцем

Спільне тренування ВМС України з есмінцем США в Чорному морі є провокацією, заявив Ріа Новини перший заступник голови оборонного комітету Ради Федерації РФ Франц Клінцевич. «Ми виступаємо категорично проти. Це провокація, яку Росія сприймає як недружній крок з боку США», - сказав Клінцевіч. За його словами, таке тренування порушує