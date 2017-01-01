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    Українські ВМС провели в Чорному морі спільні тренування з американським есмінцем

    Учасники тренування провели навчання з протиповітряної оборони відповідно до стандартів НАТО
    Сьогодні у Чорному морі Військово-Морські сили ЗС України спільно з есмінцем ВМС США «Джеймс Уільямс» провели тренування типу PASSEX. Від українських ВМС до заходів залучалися 2 вертольоти Ка-27. Про це повідомили у прес-центрі командування ВМС ЗСУ. «Мета заходу полягала у відпрацювання взаємодії з кораблями країн-партнерів
    • Сьогодні, 17:55
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    Есмінець&nbsp;James Williams
    Есмінець James Williams

    Учасники тренування провели навчання з протиповітряної оборони відповідно до стандартів НАТО

    Сьогодні у Чорному морі Військово-Морські сили ЗС України спільно з есмінцем ВМС США «Джеймс Уільямс» провели тренування типу PASSEX. Від українських ВМС до заходів залучалися 2 вертольоти Ка-27. Про це повідомили у прес-центрі командування ВМС ЗСУ.

    «Мета заходу полягала у відпрацювання взаємодії з кораблями країн-партнерів відповідно до стандартів НАТО, підвищенні рівня взаємосумісності та поглибленні співпраці. Під час тренувань вертольоти морської авіації ВМС ЗС України у непростих метеорологічних умовах відпрацювали, зокрема, елементи посадки на палубу американського корабля», - йдеться у повідомленні.

    Також учасники тренування провели навчання з протиповітряної оборони відповідно до стандартів НАТО.

    Як відомо, 29 листопада до Одеського морського порту зайшов есмінець ВМС США «Джеймс Вільямс» (James Williams)

     

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