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    Список евакуаційних рейсів «Укрзалізниці» на 5 березня

    Призначено 14 евакуаційних поїздів для виїзду за кордон. - Список евакуаційних рейсів «Укрзалізниці» на 5 березня
    Призначено 14 евакуаційних поїздів для виїзду за кордон.
    фото: «Укрзалізниця»

    З початку війни евакуйовано до безпечних місць понад мільйон громадян

    У суботу, 5 березня «Укрзалізниця» продовжить зшивати країну десятками рейсів. Про це повідомляє телеграм-канал компанії-перевізника.

    Рейси по ст. Київ:

    04:21 - №150 Чернівці - Полтава

    04:21 - №130 Ворохта - Кременчук

    04:36 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка

    05:38 - №138 Краматорськ - Хмельницький

    06:23 - №142 Львів - Лиман

    06:23 - №114 Львів - Лиман

    09:00 - №705 Дарниця - Львів

    10:00 - №715 Дарниця - Львів

    12:06 - №45 Ужгород - Краматорськ

    13:34 - №114/142 Лиман - Львів

    14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ

    14:25 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський

    15:02 - №55 Київ - Рахів

    17:12 - №13 Київ - Солотвино

    17:42 - №792 Київ - Кременчук

    17:42 - №790 Київ - Кропивницький

    18:30 - №81 Київ - Ужгород

    18:48 - №67 Київ - Варшава

    19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ

    19:48 - №95 Київ - Рахів

    20:05 - №29 Київ - Ужгород

    20:12 - №49 Київ - Трускавець

    20:21 - №59 Київ - Чоп

    20:21 - №57 Київ - Ворохта

    21:07 - №38 Київ - Запоріжжя

    21:15 - №105 Київ - Одеса

    21:22 - №97 Київ - Ковель

    22:03 - №130 Кременчук - Ворохта

    22:03 - №149 Полтава - Чернівці

    22:10 - №17 Харків - Ужгород

    22:22 - №7 Київ - Чернівці

    22:37 - №91 Київ - Львів

    22:47 - №46 Краматорськ - Ужгород

    23:46 - №771 Київ - Хмельницький

    23:59 - №139 Київ - Кам’янець-Подільський

    Рейси по ст. Харків:

    04:11 - №114 Лиман - Львів

    04:11 - №142 Лиман - Львів

    11:33 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка

    12:36 - №46 Краматорськ - Ужгород

    14:39 - №114, 142 Львів - Лиман

    15:09 - №17 Харків – Ужгород

    17:00 - №723 Харків - Львів

    19:27 - №795 Харків - Дніпро

    20:15 - №22 Харків – Трускавець

    21:08 - №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ

    21:43 - №7 Харків - Одеса

    22:40 - №45 Ужгород - Краматорськ

    Рейси по ст. Дніпро:

    05:00 - №38 Київ - Запоріжжя

    06:23 - №796 Дніпро - Харків

    09:27 - №6 Рахів - Запоріжжя

    14:26 - №41 Дніпро - Трускавець

    16:39 - №6 Запоріжжя - Рахів

    Рейси по ст. Запоріжжя:

    11:07 - №006 Рахів - Запоріжжя

    12:20 - №120 Запоріжжя - Львів

    14:45 - №005 Запоріжжя – Рахів

    19:47 - №072 Запоріжжя – Київ

    20:37 - №068 Запоріжжя - Львів

    21:38 - №038 Запоріжжя - Київ

    22:26 - №068 Львів - Запоріжжя

    Рейси по ст. Вінниця:

    00:28 - №105 Київ – Одеса

    00:58 - №078 Одеса – Ковель

    01:05 - №041 Дніпро - Трускавець

    02:35 - №771 Київ – Хмельницький

    03:42 - №060 Чоп – Київ

    03:42 - №058 Ворохта – Київ

    03:54 - №106 Одеса – Київ

    04:31 - №081 Ужгород – Київ

    04:42 - №050 Трускавець – Київ

    05:46 - №086 Запоріжжя – Львів

    06:03 - №056 Рахів – Київ

    06:47 - №770 Кам’янець-Подільський – Київ

    06:54 - №021 Харків - Трускавець

    09:16 - №138 Лиман – Хмельницький

    10:23 - №070 Запоріжжя - Львів

    11:30 - №912 Запоріжжя – Хелм

    16:41 - №772 Хмельницький - Київ

    17:20 - №769 Київ – Кам’янець-Подільський

    17:43 - №086 Львів – Запоріжжя

    18:07 - №055 Київ – Рахів

    19:42 - №138 Хмельницький – Лиман

    20:50 - №716 Львів – Київ

    21:45 - №081 Київ – Ужгород

    22:32 - №042 Трускавець – Дніпро

    23:17 - №049 Київ – Трускавець

    23:26 - №057 Київ – Ворохта

    23:26 - №059 Київ – Чоп

    23:53 - №022 Трускавець – Харків

    Крім цього, заплановано евакуаційні рейси поїздами далекого сполучення та/або Інтерсіті+ з Лимана, Краматорська, Одеси, Харкова, Запоріжжя, Дніпра та Кривого Рога.

    А також електричками:

    • з Харкова до Львова з пересадкою по Хмельницькому;

    • з Житомира (починаючи з 13:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву;

    • Організовано човниковий рух на ділянці Харків – Полтава – Кременчук.

    Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.

    Також на 5 березня призначено евакуаційні поїзди для виїзду за кордон:

    № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;

    № 954 Львів – Хрубешув о 02:00;

    № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;

    № 35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;

    № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;

    № 7614/7615 Львів – Хелм о 09:30;

    № 912/913 Запоріжжя – Хелм об 11:00;

    № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;

    № 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;

    № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;

    № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);

    № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;

    № 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30;

    № 904/905 Запоріжжя – Хелм о 23:00.

    Додамо, що з 24 лютого до 4 березня «Укрзалізниця» евакуювала до безпечних місць понад мільйон громадян. До перевезення українців залучений увесь наявний рухомий склад залізниці.

    Нагадаємо, в Україні триває десятий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: Харків Запоріжжя Полтава Костянтинівка Київ Одеса Укрзалізниця Дніпро Львів Ужгород Івано-Франківськ Хмельницький Чернівці Кременчук
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    Список евакуаційних рейсів «Укрзалізниці» на 5 березня