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    Співачка Руслана написала лист політв'язню Кремля Костенко

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    <span>Олександр Костенко</span> - Співачка Руслана написала лист політв'язню Кремля Костенко
    Олександр Костенко

    Термін український політв'язень Костенко відбуває в російській колонії у Кірово-Чепецьку Кіровської області

    Українська співачка, переможниця «Євробачення» 2004 року Руслана написала лист засудженому в Росії кримському активісту Євромайдану Олександру Костенко, який повинен вийти на волю 3 серпня.

    Про це повідомляє «Крим.Реалії».

    «Тобі пише дівчина, яка повністю розділяє твою позицію, принципи і силу духу. Такі як ти дадуть нам сили жити правильно і далі створювати те, про що ми мріємо – краще життя», – написала Руслана.

    За її словами, у дні Євромайдану вона також «часто була поруч з небезпекою, але жодного разу не здригнулася, не засумнівалася і не зупинилася».

    Як повідомлялося, 5 лютого 2015 року Костенко був викрадений біля дверей власного під'їзду в Сімферополі невідомими людьми, які опинилися співробітниками ФСБ. Пізніше вони сказали, що це було не викрадення, а затримання. Наступного дня оперативники ФСБ змусили Костенко написати явку з повинною з визнанням, що він, перебуваючи в Києві на Майдані, 18 лютого 2014 року нібито кинув у співробітника "Беркута" камінь, від удару якого у того залишився синець на передпліччі.

    Після цього Олександр Костенко був визнаний винним у порушенні п. «б» ч. 2 ст. 115 (навмисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю) і ч. 1 ст. 222 (незаконне зберігання вогнепальної зброї) КК РФ і засуджений до 4 років і 2 місяців колонії загального режиму. 26 серпня «Верховний суд Криму» змінив термін покарання на 3 роки 11 місяців, виключивши з обвинувачення після апеляції пункт про носіння та придбання основних частин зброї. Під час тортур у Костенка була зламана рука, після чого він не отримував достатньої лікування.

    Термін український політв'язень Костенко відбуває в російській колонії у Кірово-Чепецьку Кіровської області. Там він також не отримував достатнього лікування. Як повідомлялося, через відсутність операції він ризикує втратити зламану працівниками ФСБ руку, вона почала «всихати».

    Крим суд ФСБ викрадення Олександр Костенко
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