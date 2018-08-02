Співачка Руслана написала лист політв'язню Кремля Костенко



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Олександр Костенко

Термін український політв'язень Костенко відбуває в російській колонії у Кірово-Чепецьку Кіровської області

Українська співачка, переможниця «Євробачення» 2004 року Руслана написала лист засудженому в Росії кримському активісту Євромайдану Олександру Костенко, який повинен вийти на волю 3 серпня.

Про це повідомляє «Крим.Реалії».

«Тобі пише дівчина, яка повністю розділяє твою позицію, принципи і силу духу. Такі як ти дадуть нам сили жити правильно і далі створювати те, про що ми мріємо – краще життя», – написала Руслана.

За її словами, у дні Євромайдану вона також «часто була поруч з небезпекою, але жодного разу не здригнулася, не засумнівалася і не зупинилася».

Як повідомлялося, 5 лютого 2015 року Костенко був викрадений біля дверей власного під'їзду в Сімферополі невідомими людьми, які опинилися співробітниками ФСБ. Пізніше вони сказали, що це було не викрадення, а затримання. Наступного дня оперативники ФСБ змусили Костенко написати явку з повинною з визнанням, що він, перебуваючи в Києві на Майдані, 18 лютого 2014 року нібито кинув у співробітника "Беркута" камінь, від удару якого у того залишився синець на передпліччі.

Після цього Олександр Костенко був визнаний винним у порушенні п. «б» ч. 2 ст. 115 (навмисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю) і ч. 1 ст. 222 (незаконне зберігання вогнепальної зброї) КК РФ і засуджений до 4 років і 2 місяців колонії загального режиму. 26 серпня «Верховний суд Криму» змінив термін покарання на 3 роки 11 місяців, виключивши з обвинувачення після апеляції пункт про носіння та придбання основних частин зброї. Під час тортур у Костенка була зламана рука, після чого він не отримував достатньої лікування.

Термін український політв'язень Костенко відбуває в російській колонії у Кірово-Чепецьку Кіровської області. Там він також не отримував достатнього лікування. Як повідомлялося, через відсутність операції він ризикує втратити зламану працівниками ФСБ руку, вона почала «всихати».