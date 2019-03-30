Співочий нардеп Поплавський задекларував 45 млн грн готівки



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Нардеп і колишній ректор Михайло Поплавський під час естрадного виступу

За рік сукупний дохід політика «схуд» на 10 млн грн

У 2018 році народний депутат з групи «Воля народу» Михайло Поплавський задекларував 27,35 млн грн сукупного доходу (у 2017 році було 37,07 млн грн).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на е-декларацію політика, опубліковану 29 березня на сайті НАЗК.

Левову частину його доходів становили роялті – 18,87 млн грн. Також Поплавський вказав 2,41 млн грн гонорарів, 2,24 млн грн доходу від надання майна в оренду, 1,38 млн грн заробітної плати, отриманої у Верховній Раді, Київському національному університеті культури і мистецтв та Київському університеті культури, 1,37 млн грн доходу від наукової діяльності.

Готівкою обранець задекларував 12,7 млн грн, 625 тис. євро (у гривневому еквіваленті – 19,10 млн грн) і $485 тис. (13,21 млн грн). На банківських рахунках лежить 381,8 тис. грн.

У власності Поплавського є квартира площею 75,80 кв. м у Києві, три земельні ділянки загальною площею 3,7 га і нежиле приміщення площею 109 кв. м в Угорщині.

Нардеп орендує в Київському університеті культури два автомобіля Mercedes-Benz S500 L 4Matic і Mercedes-Benz GLS 350.

Ще обранець вказав 133 нематеріальних активів (торгові марки, авторські права, корисні моделі), серед яких «Джерельна вода від Михайла Поплавського», аудіовізуальний твір - кліп на пісню «Юний орел», «Ковбаса «Ректорська», «Відеограма концерту «ХІТИ Михайла Поплавського» та інші.