Співробітниця поліції для затримання грабіжника запросила його на побачення

Щоб виманити зловмисника на зустріч, співробітниця патрульної поліції зателефонувала йому та призначила побачення

Поліцейська у Дніпропетровській області запросила грабіжника на побачення, щоб затримати його. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України. У поліції повідомили, що до патрульних в місті Кам'янськ звернулась 59-річна жінка. Вона повідомила, що під лікарнею її щойно пограбував молодий чоловік. Поліцейські встановили особу та номер



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Завдяки діям Анастасії Скребневої грабіжника затримали протягом кількох годин після скоєння злочину

Щоб виманити зловмисника на зустріч, співробітниця патрульної поліції зателефонувала йому та призначила побачення

Поліцейська у Дніпропетровській області запросила грабіжника на побачення, щоб затримати його.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

У поліції повідомили, що до патрульних в місті Кам'янськ звернулась 59-річна жінка. Вона повідомила, що під лікарнею її щойно пограбував молодий чоловік.

Поліцейські встановили особу та номер мобільного телефону ймовірного грабіжника.

«Щоб виманити зловмисника на зустріч, співробітниця сектору реагування патрульної поліції Анастасія Скребнева зателефонувала йому та призначила побачення», - пояснили у Нацполіції.

У відомстві зазначили, що таке нестандартне рішення дозволило протягом кількох годин після скоєння злочину затримати нападника.

До слова, поліція затримала банду зловмисників, які у Києві зухвало викрали чоловіка