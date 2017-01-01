Співвласники Житомирської кондитерської фабрики звернулись із відкритим листом до ЗМІ

Користуючись зв'язками Портнова, Ігор Бойко захопив «Житомирські ласощі»

У 2010 році Ігор Бойко, використовуючи своє знайомство із заступником глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрієм Портновим, у рейдерський спосіб захопив фабрику «Житомирські ласощі» та її активи. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відкритому листі до представників ЗМІ співзасновників швейцарської компанії



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Користуючись зв'язками Портнова, Ігор Бойко захопив «Житомирські ласощі»

У 2010 році Ігор Бойко, використовуючи своє знайомство із заступником глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрієм Портновим, у рейдерський спосіб захопив фабрику «Житомирські ласощі» та її активи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відкритому листі до представників ЗМІ співзасновників швейцарської компанії «Дельта Кепітал СА» (власника ЗАТ «Житомирські ласощі»), громадян США Юрія Лещинського і Аркадія Воловика.

«Користуючись зв'язками і впливом А. Портнова, Ігор Бойко буквально за один день скасував реєстрацію ЗАТ «Житомирські ласощі», тим самим позбавивши акцій підприємства і компанію, і більше 700 міноритарних акціонерів - працівників фабрики, які все трудове життя віддали їй. Замість ЗАТ «Житомирські ласощі» з'явилося інше підприємство, якому незаконно було передано все майно фабрики», - стверджують автори листа.

«У період з 2010 по 2015 рік нами була виконана величезна юридична робота і подано велику кількість різноманітних позовів до судів різних інстанцій, але, на жаль, безрезультатно. Тільки після Революції гідності розслідування зрушилося з мертвої точки. Справедливість почала відновлюватися, і компанії та акціонерам повернули нарешті фабрику», - говориться в листі.

Автори листа висловлюють надію, що суд буде об'єктивним і чесним.

Нагадаємо, 2 грудня Печерський районний суд Києва заарештував Ігоря Бойка на два місяці з правом внесення застави.

23 грудня 2015 року Вищий адміністративний суд України остаточно вирішив спір між акціонерами ЗАТ «Житомирські ласощі» та ТДВ «ЖЛ» за Житомирську кондитерську фабрику. ВАСУ підтвердив незаконність ліквідації ЗАТ «Житомирські ласощі» та відновив права власності 400 акціонерів Товариства та іноземного інвестора «Дельта Кепітал С.А».