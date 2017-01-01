Екс-голова наглядової ради «Житомирські ласощі» Бойко заарештований

Громадянин РФ і США не виплатив 4,8 млн грн застави

Суд постановив взяти під варту екс-голови наглядової ради «Житомирські ласощі», підприємця з американським і російським громадянством Ігоря Бойка, повідомляє Цензор.НЕТ. Разом з тим прокуратура, заступаючись про таке рішення, посилалася на те, що Бойко так і не виплатив суму застави, яка пропонувалася йому попереднім рішенням суду.



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Кадр з Відео Цензор.нет Ігор Бойко

Громадянин РФ і США не виплатив 4,8 млн грн застави

Суд постановив взяти під варту екс-голови наглядової ради «Житомирські ласощі», підприємця з американським і російським громадянством Ігоря Бойка, повідомляє Цензор.НЕТ.

Разом з тим прокуратура, заступаючись про таке рішення, посилалася на те, що Бойко так і не виплатив суму застави, яка пропонувалася йому попереднім рішенням суду.

Адвокати Бойко посилалися на те, що все майно підзахисного заарештовано, тим же рішенням суду за клопотанням прокурора, і йому нема звідки взяти такі гроші для внесення застави.

Під час засідання Бойко вів себе зухвало по відношенню до суду. Відмовлявся вставати, коли заходив і виходив суддя, а також коли зачитував рішення, включав на телефоні музику (пісню про Магадан), включав фрагменти відеопередач, ставив ноги на стіл.

Також екс-голова наглядової ради «Житомирські ласощі» заявив, що він не розуміє українську мову і те, що йому говорять. Суд надав йому перекладача. У той же час прокурор продемонстрував відео, на якому Бойко вільно говорить як по-російськи, так і на українській мові.

З Бойко була присутня група підтримки, яка висловлювала образи на адресу прокурорів і суддів.

Адвокати Бойко повідомили, що подана апеляція, як прокуратурою, так і захистом і апеляційний суд по його справі, на рішення суду першої інстанції призначено на 5 грудня.

Нагадаємо, 8 листопада Бойко повідомлено про підозру в розтраті 400 млн грн. Йому інкримінують вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України. Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

В цей же день в Печерський районний суд. Києва внесено клопотання про обрання щодо нього запобіжного заходу. 23 грудня 2015 Вищий адміністративний суд України остаточно вирішив спір між акціонерами ЗАТ «Житомирські ласощі» та ТДВ «ЖЛ» за Житомирську кондитерську фабрику.

ВАСУ підтвердив незаконність ліквідації ЗАТ «Житомирські ласощі» та відновив права власності 400 акціонерів Товариства та іноземного інвестора «Дельта Кепітал С.А», повідомили в прес-службі ЗАТ.

Раніше співвласник «Житомирських ласощів» Юрій Лещинський зазначив, що колишній представник Delta Capital SA в Україні Ігор Бойко - рейдер, який оформив злиття ЗАТ з власною фірмою-пустушкою і став власником 97% акцій знову в результаті злиття ВАТ «ЖЛ».

Пізніше керівництво ЗАТ «Житомирські ласощі» звинувачувало Бойко в публічних закликах до захоплення майна підприємства.

Іноземні інвестори більше п'яти років домагалися правди в судах. Так в листопаді 2016 року іноземний інвестор ЗАТ «Житомирські ласощі» заявляв про упередженість суду другої інстанції.

В кінці 2010 року Ігор Бойко викупив акції Андрія Портнова за 20 мільйонів доларів. Для цього Портнов допоміг йому оформити кредит в БТА Банку Мухтара Аблязова. В кінці грудня 2013 року, під час Майдану, Бойко за допомогою все того ж Портнова перекредитуватися «Житомирські Ласощі» в «Укрексімбанку».