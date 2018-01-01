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    Сполучені Штати скликають екстрене засідання Радбезу ООН через протести в Ірані

    Екстрені засідання ООН буде скликано найближчими днями
    США скликають екстрені засідання Ради Безпеки ООН і Ради ООН з прав людини через масштабні протести в Ірані. Про це повідомляє Associated Press. Як заявила посол США при ООН Ніккі Гейлі, екстрені засідання ООН буде скликано найближчими днями. «Ніде у світі немає більш нагальної проблеми з миром, безпекою і свободою, ніж в Ірані», -
    • Сьогодні, 09:34
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    Засідання Радбезу ООН
    Засідання Радбезу ООН

    Екстрені засідання ООН буде скликано найближчими днями

    США скликають екстрені засідання Ради Безпеки ООН і Ради ООН з прав людини через масштабні протести в Ірані. Про це повідомляє Associated Press.

    Як заявила посол США при ООН Ніккі Гейлі, екстрені засідання ООН буде скликано найближчими днями.

    «Ніде у світі немає більш нагальної проблеми з миром, безпекою і свободою, ніж в Ірані», - сказала вона, додавши, що Вашингтон «вітає мужність іранського народу».

    Нагадаємо, в Ірані сьомий день тривають акції протесту одночасно в десятках міст країни. Демонстранти підпалюють техніку поліції і будівлі місцевих органів влади, виступаючи проти диктатури верховного лідера країни Алі Хаменеї.

    Президент Ірану Хасан Роухані прокоментував протести в країні в нічному виступі по телебаченню, заявивши, що народ має право на демонстрацію, якщо вона проходить у рамках закону.

    Раніше повідомлялося, що за час протестів вже загинули щонайменше 20 осіб.

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