Сполучені Штати скликають екстрене засідання Радбезу ООН через протести в Ірані
- Сьогодні, 09:34
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Екстрені засідання ООН буде скликано найближчими днями
США скликають екстрені засідання Ради Безпеки ООН і Ради ООН з прав людини через масштабні протести в Ірані. Про це повідомляє Associated Press.
Як заявила посол США при ООН Ніккі Гейлі, екстрені засідання ООН буде скликано найближчими днями.
«Ніде у світі немає більш нагальної проблеми з миром, безпекою і свободою, ніж в Ірані», - сказала вона, додавши, що Вашингтон «вітає мужність іранського народу».
Нагадаємо, в Ірані сьомий день тривають акції протесту одночасно в десятках міст країни. Демонстранти підпалюють техніку поліції і будівлі місцевих органів влади, виступаючи проти диктатури верховного лідера країни Алі Хаменеї.
Президент Ірану Хасан Роухані прокоментував протести в країні в нічному виступі по телебаченню, заявивши, що народ має право на демонстрацію, якщо вона проходить у рамках закону.
Раніше повідомлялося, що за час протестів вже загинули щонайменше 20 осіб.