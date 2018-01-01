Сполучені Штати скликають екстрене засідання Радбезу ООН через протести в Ірані

Екстрені засідання ООН буде скликано найближчими днями

США скликають екстрені засідання Ради Безпеки ООН і Ради ООН з прав людини через масштабні протести в Ірані. Про це повідомляє Associated Press. Як заявила посол США при ООН Ніккі Гейлі, екстрені засідання ООН буде скликано найближчими днями. «Ніде у світі немає більш нагальної проблеми з миром, безпекою і свободою, ніж в Ірані», -



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Екстрені засідання ООН буде скликано найближчими днями

США скликають екстрені засідання Ради Безпеки ООН і Ради ООН з прав людини через масштабні протести в Ірані. Про це повідомляє Associated Press.

Як заявила посол США при ООН Ніккі Гейлі, екстрені засідання ООН буде скликано найближчими днями.

«Ніде у світі немає більш нагальної проблеми з миром, безпекою і свободою, ніж в Ірані», - сказала вона, додавши, що Вашингтон «вітає мужність іранського народу».

Нагадаємо, в Ірані сьомий день тривають акції протесту одночасно в десятках міст країни. Демонстранти підпалюють техніку поліції і будівлі місцевих органів влади, виступаючи проти диктатури верховного лідера країни Алі Хаменеї.

Президент Ірану Хасан Роухані прокоментував протести в країні в нічному виступі по телебаченню, заявивши, що народ має право на демонстрацію, якщо вона проходить у рамках закону.

Раніше повідомлялося, що за час протестів вже загинули щонайменше 20 осіб.