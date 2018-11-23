  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Справа Гриба: російський суд допитав свідка обвинувачення

    • Розсилка
    Павло Гриб у російському суді&nbsp; - Справа Гриба: російський суд допитав свідка обвинувачення
    Павло Гриб у російському суді 

    Батько політв'язня просить підтримати його сина листами

    Сьогодні у російському суді Ростова-на-Дону було допитано свідка з боку сторони обвинувачення у справі українського політв’язня Павла Гриба, викраденого спецслужбами РФ у Білорусі і обвинуваченого у підготовці теракту у Сочі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє батько політв’язня Ігор Гриб.

    «Сьогодні, 23 листопада пройшло чергове судове засідання. Відбувся допит свідка сторони звинувачення. Практично все засідання проходило в закритому режимі. Наступні судові засідання 29 і 30 листопада 2018 року.

    Павло знову не отримує ніякої кореспонденції. Та писати йому все одно дуже потрібно. Підтримка життєво необхідна. Листи мають дійти. Підтримайте Павла», — написав Гриб.

    Нагадаємо, у серпні 2017-го український офіцер Ігор Гриб заявив про викрадення сина спецслужбами РФ у Білорусі. За його словами, ФСБ виманило його сина Павла до Гомеля, під виглядом зустрічі з дівчиною та провело затримання.

    Згодом з'ясувалось, що 20-річний Павло Гриб, який зник у білоруському Гомелі, перебуває в управлінні ФСБ Росії у Краснодарі, його звинуватили у тероризмі. Українські лікарі відправились до українця Павла Гриба, який перебуває у СІЗО Краснодара. Однак, російські правоохоронці їх не пустили.

    Батько Павла Ігор Гриб наголосив, що за час перебування у СІЗО у його сина значно погіршився зір. Раніше батько Гриба повідомляв, що російські силовики силовики посилили психологічний тиск на Павла.

    Утримуваний у Росії 20-річний громадянин України Павло Гриб 15 листопада відмовився свідчити в Північнокавказькому окружному військовому суді.

    Читайте також
    Росія суд ФСБ політв’язні викрадення Павло Гриб
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ