Справа про держзраду Януковича: суд допитує постпреда України в ООН Єльченка

У столичному суді допитують Єльченка

Оболонський районний суд Києва розпочав допит постійного представника України в ООН Володимира Єльченка у кримінальному провадженні про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. «Судове засідання оголошено продовженим», — сказав головуючий суддя Владислав Дев'ятко. Крім того, сьогодні о 14:00 суд має допитати