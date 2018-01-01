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    Справа про держзраду Януковича: суд допитує постпреда України в ООН Єльченка

    У столичному суді допитують Єльченка
    Оболонський районний суд Києва розпочав допит постійного представника України в ООН Володимира Єльченка у кримінальному провадженні про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. «Судове засідання оголошено продовженим», — сказав головуючий суддя Владислав Дев'ятко. Крім того, сьогодні о 14:00 суд має допитати
    • Сьогодні, 11:44
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    В Оболонському суді триває допит
    В Оболонському суді триває допит

    У столичному суді допитують Єльченка

    Оболонський районний суд Києва розпочав допит постійного представника України в ООН Володимира Єльченка у кримінальному провадженні про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

    «Судове засідання оголошено продовженим», — сказав головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

    Крім того, сьогодні о 14:00 суд має допитати президента України Петра Порошенка у режимі відеоконференції.

    Як повідомлялось, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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