Справа про держзраду Януковича: суд допитує постпреда України в ООН Єльченка
- Сьогодні, 11:44
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У столичному суді допитують Єльченка
Оболонський районний суд Києва розпочав допит постійного представника України в ООН Володимира Єльченка у кримінальному провадженні про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.
«Судове засідання оголошено продовженим», — сказав головуючий суддя Владислав Дев'ятко.
Крім того, сьогодні о 14:00 суд має допитати президента України Петра Порошенка у режимі відеоконференції.
Як повідомлялось, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.