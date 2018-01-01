Справа про держзраду Януковича: суд дозволив допитати Порошенка через відеозв'язок

Колегія суддів ухвалила: клопотання прокурора про допит свідка Порошенка задовольнити

Оболонський районний суд Києва дозволив допитати в статусі свідка президента України Петра Порошенка у режимі відеоконференції у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. «Колегія суддів ухвалила: клопотання прокурора про допит свідка задовольнити. Доручити Адміністрації президента підготувати приміщення для допиту свідка



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Петро Порошенко

Колегія суддів ухвалила: клопотання прокурора про допит свідка Порошенка задовольнити

Оболонський районний суд Києва дозволив допитати в статусі свідка президента України Петра Порошенка у режимі відеоконференції у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

«Колегія суддів ухвалила: клопотання прокурора про допит свідка задовольнити. Доручити Адміністрації президента підготувати приміщення для допиту свідка Порошенка Петра Олексійовича в режимі відеоконференції о 14:00», — йдеться у рішенні суду.

Як повідомлялось, з відповідним клопотанням за підписом Адміністрації президента сьогодні на початку судового засідання до суду звернулася сторона обвинувачення.

Нагадаємо, 21 лютого Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд справи про державну зраду Януковича. На засіданні планується допит двох свідків сторони обвинувачення - президента України Петра Порошенка і постійного представника України при ООН Володимира Єльченка.