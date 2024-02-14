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Справа проти Пашинського: політик оприлюднив свою версію

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Справа проти Пашинського: політик оприлюднив свою версію
Екснардеп Сергій Пашинський
фото: Вадим Чуприна

Справу проти голови Асоціації виробників зброї, за його даними, активізували після його звернення у НАБУ щодо розкрадання 240 млн євро

У кінці 2023-го року стартував новий етап укладання договорів щодо постачання зброї, але ціни намагалися завищити в півтора-два рази. Про це в інтерв'ю LB.ua розповів Голова Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Пашинський.

«З'явилася ціла концепція в людей, які за цим стоять, щоб завищити ціну на шести контрактах на 240 мільйонів євро. Це конкретна сума. Я розумів, що якщо це станеться, то не буде ні цих боєприпасів, ні цих грошей. Власне тому – і це сумно казати – справу проти мене ініціювали після того, як я неодноразово спілкувався з керівництвом і детективами НАБУ саме з питання запобігання корупції», – каже Пашинський.

Він також повідомив, що наприкінці літа 2023 року в Росії організували цілу спецоперацію з блокування постачань боєприпасів до України. Вони прогнозували, що ані європейські, ані американські заводи так швидко на великі потужності у виробництві боєприпасів не вийдуть. Тож росіянам залишалося закрити канали постачання, які мали потужності виробництва необхідних Україні боєприпасів.

«Мені достеменно відомо, що публікація The New York Times була ініційована, щоб запустити процеси всередині України. Адже в самій статті в питаннях до мене журналіст вказує, що «ми знаємо, що у вас найнижчі ціни» (у компаній з Асоціації). Ця стаття не звинувачує мене в корупції, вона каже одне: боєприпаси рухаються за складною схемою. Так, я підтверджую – за складною, тому що ми не можемо в деяких країнах купляти напряму, а купуємо через посередників – країн-членів НАТО, як-от Польща, Чехія, Словаччина», – каже Пашинський.

За його словами, уже в серпні українські спецслужби мали достеменну інформацію про спеціальні донесення, в яких було написано «через корумпованих агентів впливу в правоохоронній системі треба ліквідувати оцей канал постачання». А саме: заблокувати діяльність голови Асоціації, який лобіює найнижчі ціни на боєприпаси від компаній-членів Асоціації на рівні Міністерства оборони, Генерального штабу і ЗСУ.

«Після статті The New York Times з'явилася купа фейкових кримінальних справ. Усе було дуже гучно, але зійшло нанівець. І компанії-члени Асоціації зараз більш-менш працюють у рамках того маленького бюджету, на який хочуть накласти свої брудні руки корупціонери від оборонки», – наголосив Пашинський.

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Теги: НАБУ Сергій Пашинський

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