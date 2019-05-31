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    Справа Шабуніна: у понеділок суд спробує вдруге допитати рентгенолога, який оглядав провокатора Філімоненка

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    <span>Блогер-провокатор Філімоненко прийшов у суд у шоломі та з газовим балончиком на шиї, квітень 2018 року&nbsp;</span> - Справа Шабуніна: у понеділок суд спробує вдруге допитати рентгенолога, який оглядав провокатора Філімоненка
    Блогер-провокатор Філімоненко прийшов у суд у шоломі та з газовим балончиком на шиї, квітень 2018 року 

    Минулого разу рентгенолог не з’явився на засідання суду

    У понеділок 3 червня у Дніпровському райсуді Києва відбудеться друга спроба допиту рентгенолога, який оцінював ушкодження провокатора Філімоненка у справі голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. На минуле засідання свідок не з’явився.

    «Час — 14:00. Адреса — вулиця Кошиця, 5», - повідомляє прес-служба ЦПК.

    Минулого разу рентгенолог не з’явився на засідання суду, мотивуючи це тим, що начебто не може бути свідком у цій справі. Проте адвокат Шабуніна клопотав про те, щоб фахівця залучили до допиту в обов’язковому порядку.

    «Ушкодження у Філімоненка за дивним збігом обставин, лікарі змогли виявити лише після 12 днів його перебування у лікарні. Крім того, у медичному висновку є суттєві розбіжності —  ушкодження провокатора зафіксовано на лівій стороні обличчя, хоча на відео видно, що Шабунін вдарив його по правій половині», - йдеться у повідомленні Центру.

    Також під час попереднього засідання провокатор Всеволод Філімоненко просив допитати у справі колишнього президента України Петра Порошенка, генерального прокурора Юрія Луценка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, у чому суддя відмовила.

    Керівника ЦПК Віталія Шабуніна обвинувачують за статтею 345-1 «Погроза або насильство щодо журналіста» Кримінального кодексу України.

    Так, улітку 2017 він вдарив Всеволода Філімоненка — провокатора, який називає себе журналістом, а насправді — провокатора та відео-блогера, що прикривається посвідченням журналіста непрацюючого видання.

    Медична експертиза щодо Філімоненка відбувалася зі значними порушеннями. Після інциденту лікарі «швидкої» не зафіксували перелому у провокатора, але вже через 12 днів сумнівний медексперт Давид Валіахметов виявив начебто ушкодження середньої тяжкості.

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