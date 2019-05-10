Справа українських моряків: у Гамбурзі стартують слухання Міжнародного трибуналу



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Захід відбудеться в головній залі суду і є відкритим

Слухання Міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків відбудуться у п'ятницю, 10 травня, у німецькому місті Гамбург. Про це повідомляє МЗС України.

«10 травня 2019 року у місті Гамбург (Німеччина) відбудуться слухання Міжнародного трибуналу з морського права у справі щодо застосування тимчасових заходів до Російської Федерації щодо порушення імунітетів трьох українських військово-морських кораблів та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів», - повідомили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Про сьогоднішні слухання в Гамбурзі напередодні повідомила і заступник глави МЗС, глава делегації України в Міжнародному трибуналі Олена Зеркаль. За її словами, у судових процесах такого рівня це – верхівка айсберга величезного обсягу роботи.

«Від першої миті після появи інформації про захоплення кораблів і моряків ми використовували норми міжнародного права, щоб довести, що вони затримані та утримуються неправомірно, а тому Росія зобов'язана їх звільнити», – сказала представник МЗС.

Зеркаль наголосила, що Росія чіпляється буквально до кожного слова і до кожної зробленої заяви, спотворюючи їхній зміст. Вона пояснила, що в процесуальних документах можна побачити, як «Росія вправляється в майстерності назвати біле чорним, потім знову білим, заперечуючи свою згоду з тим, що біле є білим».

У МЗС запевнили, що дипломати роблять усе можливе для якісного захисту національних інтересів.

За словами Зеркаль, на засіданні 10 травня на підтримку України виступлять представники юридичної компанії Covington&Burling Марні Чик і Джонатан Гімблет, генсек Гаазької академії міжнародного права професор Жан-Мюрік Тювенін, арбітр у трибуналах із морського права професор Альфред Соонс.

У червні до слухань приєднається Стерлінгський професор міжнародного права Єльського університету Гарольд Коу.

Захід відбудеться в головній залі суду і є відкритим.