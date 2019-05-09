Зеркаль розповіла подробиці підготовки до першого засідання Міжнародного трибуналу



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Слухання справи про захоплення Росією українських моряків триватимуть три години

Слухання Міжнародного трибуналу з морського права 10 травня, де слухатимуть справу про захоплення Росією українських моряків, триватимуть три години.

Про це повідомила заступниця міністра закордонних справ, голова делегації України в Міжнародному трибуналі Олена Зеркаль на своїй сторінці у Фейсбук.

Вона додає, що підготовка до слухань займає набагато більше часу, ніж власне судове засідання.

«У міжнародному публічному праві, можливо, як ніде інде, важливою є майстерність аргументів, виваженість і логічність позицій. Кожен документ, кожен виступ і кожне слово, артикль, кома, зноска – буквально все важить і може стати вирішальним. І не важливо, чи мова йде про виступ, письмовий документ, чи один з сотень додатків до документів», – стверджує Зеркаль.

Водночас дипломатка зазначає: Росія протидіє спробам Києва довести, що моряків захопили та утримують незаконно.

«Росія чіпляється буквально до кожного слова і до кожної зробленої заяви, перекручуючи їх зміст. У процесуальних документах ви можете побачити як Росія вправляється у майстерності назвати біле чорним, потім знову білим, заперечуючи свою згоду з тим, що біле є білим», – каже вона.

За словами Зеркаль, на засіданні 10 травня на підтримку України виступатимуть представники юридичної компанії Covington & Burling Марні Чік і Джонатан Гімблет, генеральний секретар Гаазької академії міжнародного права професор Жан-Мюрік Тювенін, арбітр у трибуналах з морського права професор Альфред Соонс, а в червні до слухань приєднається Стерлінгський професор з міжнародного права Єльського університету Гарольд Коу.