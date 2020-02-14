Справу проти Кернеса направили до суду Полтави

Автоматизована програма розподілила цю справу на суддю Шияна

Справу проти мера Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців — Віталія Блинника та Євгена Сміцького — направили до Київського райсуд Полтави. Їх звинувачують у викраденні та катуванні людей.

Про це повідомляє портал «Судова влада України».

Автоматизована програма розподілила цю справу на суддю Шияна Володимира Миколайовича.

Нагадаємо, наприкінці січня 2020 року Полтавський апеляційний суд скасував постанову про закриття справи щодо Кернеса і його охоронців.

Мера Харкова та його охоронців звинувачують за частиною 2 і 3 статті 27, частиною 2 статті 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), частиною другою статті 127 (Катування), частиною 1 статті 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу.

Як повідомляли ЗМІ із посиланням на Офіс генпрокурора України, у грудні минулого року обидва прокурори у справі Харківського міського голови Геннадія Кернеса та його охоронців - Ігор Ємець та Олександр Ганілов не пройшли атестацію: їх звільнено.

У березні 2015 року Генпрокуратура України передала до суду обвинувальний акт за обвинуваченням міського голови Харкова Геннадія Кернеса і двох його охоронців за трьома статтями: незаконне позбавлення волі чи викрадення людини, катування, погроза вбивством.

З жовтня 2015 року справу розглядали у Київському райсуді Полтави. 10 серпня 2018 року суддя Андрій Антонов закрив справу, оскільки прокурори переклали доказ провини на суд і не з'явилися на останні сім засідань.

12 серпня 2018 року генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про необхідність повернення справи Кернеса на розгляд до суду – «для ухвалення об'єктивного вироку».

З того часу справу перенесено на розгляд до Полтавського апеляційного суду. На жодному з засідань у суді Кернеса не було. Засідання відкладали через розгляд клопотань захисту про зміну підсудності, хворобу Кернеса, хворобу судді, забезпечення охорони, вибори, неякісний зв'язок у режимі відеоконференції тощо.