Укроборонпром виграв суд у російської компанії



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Росія вимагала від Укроборонпрому виплатити майже 55 млн гривень

Суд не задовольнив позов російської компанії Авіа-ФЕД-Сервіс проти державного концерну Укроборонпром у справі щодо заводу Артем.

Про це повідомив заступник генерального директора Укроборонпрому Мустафа Найєм.

Російська компанія вимагала від українського оборонного заводу «Артем» виплатити у примусовому порядку та всупереч санкціям майже 55 млн гривень за контракти на виготовлення товарів подвійного призначення.

«Чесно кажучи, ми до кінця не вірили у те, що Верховний суд змінить свою практику і прийме рішення на нашу користь. До цього суди протягом двох років неодноразово ставали на сторону росіян, як би дивно це не звучало на п’ятий рік війни», — сказав Найєм.

Він додав, що завод Артем один зі стратегічних виробників авіаційних керованих ракет класу повітря-повітря, автоматизованих комплексів для підготовки та технічного обслуговування авіаційних керованих засобів ураження, протитанкових керованих ракет, а також приладів та обладнання для авіаційних літальних апаратів.

До слова, заступник глави концерну «Укроборонпром» Мустафа Найєм отримав за місяць роботи зарплату в розмірі понад 300 тисяч гривень.