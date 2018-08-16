Справу розстрілу на Майдані у Хмельницькому передали військовій прокуратурі



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У червні співробітнику СБУ в Хмельницькому повідомили про підозру через постріли в активістів місцевого Майдану

Справу про розстріл мітингувальників під управлінням СБУ у Хмельницькому в лютому 2014-го року Генпрокуратура вирішила передати на розгляд військовій прокуратурі.

Про це у Facebook повідомила адвокатка сімей загиблих «Небесної сотні» Євгенія Закревська.

«У прокурорів Департаменту спецрозслідувань забирають справу про розстріли хмельницькими СБУшниками протестувальників 18 лютого 2014 року. І віддають Матіосу (головному військовому прокурору, ред.), у військову прокуратуру. Саме туди, звідки ми його 3 роки забирали. Саме туди, де втрачали докази і тиснули на потерпілих», — повідомила вона.

Закревська не уточнила, хто ухвалив рішення про передачу справи військовій прокуратурі.

Нагадаємо, у червні співробітнику СБУ в Хмельницькому повідомили про підозру через постріли в активістів місцевого Майдану.

У Хмельницькому 19 лютого 2014 року біля будівлі управління Служби безпеки проводилася мирна акція протесту. Після загострення ситуації невідомі почали бити вікна у скляних дверях будівлі СБУ, через що силовикам віддали наказ застосувати зброю нібито через загрозу штурму. Унаслідок пострілів у натовп дві людини загинули та ще близько десятка дістали поранень різного ступеню тяжкості.

Згодом начальник Хмельницього управління СБУ Віктор Крайтор взяв на себе відповідальність за наказ застосувати зброю проти мітингувальників. Крайтора затримали та взяли під варту, однак у 2015 році він вийшов на волю, його статус обвинуваченого змінили на свідка.