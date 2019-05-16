США евакуювали посольство в Іраку через дії Ірану
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Сполучені Штати також відкликали більшу частину персоналу консульства в Ербілі
США евакуювали більшу частину співробітників свого посольства в Багдаді. Про це повідомляє Reuters.
«Сполучені Штати також відкликали більшу частину персоналу консульства в Ербілі, центральному місті курдської автономної провінції на півночі Іраку. Більш детально про кількість відправлених на батьківщину американців не повідомляється», - йдеться в повідомленні.
Рішення прийнято з міркувань безпеки через дії Ірану, стверджують у Державному департаменті США.
Представники Тегерана назвали рішення США тактикою «психологічної війни» і заявляють, що ніякої військової загрози з боку Ірану немає. Прем'єр-міністр Іраку у вівторок висловив думку, що «все закінчиться добре», незважаючи на риторику Вашингтона і Тегерана.
Нагадаємо, на початку квітня США включили іранських «вартових Ісламської революції» до списку терористичних організацій.
У листопаді 2018 року набули чинності відновлені санкції США проти Ірану, які скасували в межах ядерної угоди 2015 року.
8 травня 2018 року президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати вийдуть з угоди щодо іранської ядерної програмий відновлять санкції проти Ірану. Іран назвав вихід США з ядерної програми «незаконним».
Уряди провідних європейських країн вважають угоду з Іраном важливою умовою для міжнародної безпеки.
Водночас низка країн, зокрема чинна адміністрація США та Ізраїль, висловлюють побоювання, що угода не дає твердих гарантій відмови Ірану від розробки ядерної зброї.