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    США евакуювали посольство в Іраку через дії Ірану

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    США евакуювали посольство в Іраку через дії Ірану

    Сполучені Штати також відкликали більшу частину персоналу консульства в Ербілі

    США евакуювали більшу частину співробітників свого посольства в Багдаді. Про це повідомляє Reuters.

    «Сполучені Штати також відкликали більшу частину персоналу консульства в Ербілі, центральному місті курдської автономної провінції на півночі Іраку. Більш детально про кількість відправлених на батьківщину американців не повідомляється», - йдеться в повідомленні.

    Рішення прийнято з міркувань безпеки через дії Ірану, стверджують у Державному департаменті США.

    Представники Тегерана назвали рішення США тактикою «психологічної війни» і заявляють, що ніякої військової загрози з боку Ірану немає. Прем'єр-міністр Іраку у вівторок висловив думку, що «все закінчиться добре», незважаючи на риторику Вашингтона і Тегерана.

    Нагадаємо, на початку квітня США включили іранських «вартових Ісламської революції» до списку терористичних організацій.

    У листопаді 2018 року набули чинності відновлені санкції США проти Ірану, які скасували в межах ядерної угоди 2015 року.

    8 травня 2018 року президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати вийдуть з угоди щодо іранської ядерної програмий відновлять санкції проти Ірану. Іран назвав вихід США з ядерної програми «незаконним».

    У 2015 році Іран уклав угоду зі США і провідними країнами про відмову від розробки ядерної зброї в обмін на зняття деяких економічних санкцій, в тому числі — заборони на міжнародну торгівлю нафтою.

    Уряди провідних європейських країн вважають угоду з Іраном важливою умовою для міжнародної безпеки.

    Водночас низка країн, зокрема чинна адміністрація США та Ізраїль, висловлюють побоювання, що угода не дає твердих гарантій відмови Ірану від розробки ядерної зброї.

    США Ізраїль Іран
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