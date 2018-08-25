США готові завдати удару по Сирії в разі застосування армією Асада хімзброї



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Сирія

Штати мають інформацію, що президент Сирії може знову задіяти хімічну зброю

Вашингтон попередив Москву, що у разі застосування армією Асада хімічної зброї, по Сирії буде завдано удар сильніший за попередні.

Про це посилаючись на чотири джерела повідомляє Bloomberg.

Дану заяву радник президента США Джон Болтон передав голові Ради безпеки РФ Миколі Патрушевичу під час зустрічі в Женеві, пише ЗМІ.

США мають інформацію, що президент Сирії Башар Асад може знову задіяти хімічну зброю під час захоплення одного з районів країни, який утримується повстанцями.

В даний час регулярна армія Сирії збирається захопити провінцію Ідліб, що перебуває під контролем опозиційної влади країни. За даними видавництва - в цьому районі перебувати десятки тисяч бійців, але багато з них були евакуйовані під час припинення вогню.

Також видання повідомляє, що два попередніх удари США по Сирії були «швидше символічними». Перший удар був нанесений по авіабазі, а під час другого Трампа вмовили обмежитися невеликою кількістю цілей. Наступного разу влада США не збираються обмежуватися колом цілей, резюмує ЗМІ.

Нагадаємо, цього тижня держсекретар США Майк Помпео та глава МЗС Росії Сергій Лавров поговорили про «складнощі у Сирії та серйозні занепокоєння США стосовно можливих військових дій у Ідлібі».

Джерело: РБК-Україна