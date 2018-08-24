У Держдепі підтвердили, що Помпео закликав Лаврова звільнити політ’язня Сенцова



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Майк Помпео та Сергій Лавров провели телефонну розмову

Держсекретар передав главі МЗС Росії занепокоєння США стосовно здоров’я Сенцова та закликав РФ негайно звільнити його

Сполучені Штати Америки закликають Російську Федерацію негайно звільнити українського режисера Олега Сенцова.

Про це по завершенні телефонної розмови між державним секретарем США Майком Помпео та міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим повідомила речниця Держдепу Хізер Науерт.

«Можу підтвердити, що секретар Помпео дійсно поговорив із главою МЗС РФ Лавровим. Він згадав про українського політичного бранця Олега Сенцова, який вже більше трьох місяців дотримується голодування у російській в’язниці. Секретар передав наші занепокоєння стосовно здоров’я Сенцова та закликав РФ негайно звільнити його та усіх української політичних бранців», - сказала Науерт.

За її словами, дипломати також поговорили про «складнощі у Сирії та серйозні занепокоєння США стосовно можливих військових дій у Ідлібі».

«Окрім цього, секретар Помпео попросив міністра Лаврова підтримати зусилля Організації із заборони хімічної зброї та допомогти притягнути уряд Сирії до відповідальності за використання хімзброї», - наголосила речниця.

Напередодні в російському МЗС заявили, що Помпео «зачепив питання про Олега Сенцова, який відбуває покарання за звинуваченням в участі в терористичній діяльності».

В повідомленні МЗС РФ зазначалося, що Помпео «дали відповідні роз'яснення» стосовно Сенцова.

Нагадаємо, посол України у США Валерій Чалий в інтерв’ю «Главкому» розповів, як США впливають на Росію задля звільнення Олега Сенцова.

Джерело: Укрінформ