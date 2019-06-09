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    США готуються до запуску безпілотного місяцеходу

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    США ще ніколи не відправляли безпілотний ровер на Місяць - США готуються до запуску безпілотного місяцеходу
    США ще ніколи не відправляли безпілотний ровер на Місяць

    NASA запустить ровер на Місяць в рамках контракту з приватною аерокосмічної компанією CMU Astrobotic

    Університет Карнегі - Меллона (CMU) оголосив, що планує відправити перший американський безпілотний ровер на Місяць в липні 2021 року

    На природний супутник Землі апарат доставить корабель Peregrine разом з 14 іншими науковими інструментами, йдеться в повідомленні університету.

    Незважаючи на досягнення програми «Аполлон», США ще ніколи не відправляли безпілотний ровер на Місяць.

    NASA запустить ровер на Місяць в рамках контракту з приватною аерокосмічної компанією CMU Astrobotic. Компанія отримала $ 79,5 мільйонів на будівництво апарату Peregrine з посадковим модулем для роверу.

    Розміри місяцеходу не перевищують габарити коробки для взуття, а важить він лише 1,8 кг, пише Еспресо. Ідея дослідників полягає в тому, щоб створити новий клас роверів, запуски яких можуть дозволити собі університети і приватні компанії, а не тільки космічні агентства.

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