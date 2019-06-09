США готуються до запуску безпілотного місяцеходу



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США ще ніколи не відправляли безпілотний ровер на Місяць

NASA запустить ровер на Місяць в рамках контракту з приватною аерокосмічної компанією CMU Astrobotic

Університет Карнегі - Меллона (CMU) оголосив, що планує відправити перший американський безпілотний ровер на Місяць в липні 2021 року

На природний супутник Землі апарат доставить корабель Peregrine разом з 14 іншими науковими інструментами, йдеться в повідомленні університету.

Незважаючи на досягнення програми «Аполлон», США ще ніколи не відправляли безпілотний ровер на Місяць.

NASA запустить ровер на Місяць в рамках контракту з приватною аерокосмічної компанією CMU Astrobotic. Компанія отримала $ 79,5 мільйонів на будівництво апарату Peregrine з посадковим модулем для роверу.

Розміри місяцеходу не перевищують габарити коробки для взуття, а важить він лише 1,8 кг, пише Еспресо. Ідея дослідників полягає в тому, щоб створити новий клас роверів, запуски яких можуть дозволити собі університети і приватні компанії, а не тільки космічні агентства.