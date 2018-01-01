США оголосять нові санкції щодо КНДР

Адміністрація Дональда Трампа вважає, що політика максимально тиску ефективна

Адміністрація Дональда Трампа має намір в п’ятницю оголосити про новий великий пакет санкцій щодо КНДР, який має іще більше посилити тиск на Пхеньян. Загалом параметри нового переліку обмежувальних заходів має оголосити сам президент США під час виступу на конференції американського консервативного руху (CPAC). Представники адміністрації 45



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Адміністрація Дональда Трампа вважає, що політика максимально тиску ефективна

Адміністрація Дональда Трампа має намір в п’ятницю оголосити про новий великий пакет санкцій щодо КНДР, який має іще більше посилити тиск на Пхеньян.

Загалом параметри нового переліку обмежувальних заходів має оголосити сам президент США під час виступу на конференції американського консервативного руху (CPAC). Представники адміністрації 45 глави Білого Дому не дають деталей нового пакету санкцій, але говорять, що заходи будуть масштабними. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Вперше про таку можливість заговорив віце-президент США Майк Пенс під час свого азійського турне два тижні тому. Вчора під час свого виступу на конференції CPAC Майк Пенс чітко повторив, що Вашингтон має намір і далі продовжувати політику тиску на КНДР поки Пхеньян не відмовиться від ядерного і ракетного потенціалу.

Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі, виступаючи в Університеті Чикаго заявила про те, що політика максимального тиску на півчнокорейський режим дає плоди, оскільки зменшує кількість ресурсів для створення і випробування нової зброї. Як наслідок, КНДР змушена налагоджувати відносини із Республікою Корея, що є ознакою катастрофічної ситуації для північнокорейського режиму.