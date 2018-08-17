США передали українській армії контрбатарейні радари



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Фото: Генштаб ЗСУ США передали українській армії чергову партію військового обладнання

Україна стала першою країною, якій США надали дозвіл обслуговувати та ремонтувати контрбатарейні радари

Уряд США передав Збройним силам України чергову партію військового обладнання – два контрбатарейні радари, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Церемонія передачі відбулася 17 серпня у Києві за участю посла США в Україні Марі Йованович.

Начальник Генштабу Віктор Муженко особливо наголосив, що допомога США в оснащенні української армії сучасними зразками військової техніки, а також у підготовці персоналу для їх обслуговування і ремонту «є критично важливим фактором у процесі військової реформи».

«Україна стала першою країною, якій США надали дозвіл обслуговувати та ремонтувати такі радари. Це ще раз підкреслює, що військовослужбовці ЗСУ спроможні користуватися високотехнологічною зброєю», – додав Муженко.

«Ми надаємо цю допомогу, оскільки ми прагнемо допомагати Україні захищати свій суверенітет та територіальну цілісність», – сказала посол США Марі Йованович під час церемонії передачі обладнання.

Із 2014 року американська сторона в рамках контракту на міжнародну технічну допомогу передала ЗСУ понад 30 таких станцій контрбатарейної боротьби різних модифікацій, повідомляє Генштаб. Загалом за цей період ЗСУ отримали від США технічну та гуманітарну допомогу на суму майже 250 мільйонів доларів. Така допомога передбачає, зокрема, медичне обладнання, прилади нічного бачення, станції контрбатарейної боротьби, автомобілі, радіостанції, GPS-навігатори, ліцензійне програмне забезпечення для центрів підготовки, лазерні системи імітації бойових дій тощо, зазначають в Генеральному штабі ЗСУ.