США погрожують Європі санкціями через «Північний потік-2»

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США виступають проти проекту, тому що це збільшить газову залежність Європи від Росії

США посилили свою позицію проти газопроводу «Північний потік-2», який повинен з'эднати Росію і Німеччину, заявивши, що в зв'язку з проектом виникають проблеми з безпекою і що вони можуть застосувати санкції. Про це повідомляться з посиланням на Bloomberg.

США виступають проти проекту, тому що це збільшить газову залежність Європи від Росії. Сполучені Штати також стурбовані тим, що газопровід може відкрити для Росії можливість установки підводного обладнання для стеження у Балтійському морі, зокрема прослуховування уздовж маршруту трубопроводу, повідомила заступник помічника держсекретаря США з питань енергетичної дипломатії Сандра Оудкірк.

США випустили попередження в той час, як політики в ЄС заявили, що готові встановити захист для компаній від санкцій США, спрямованих проти Ірану.

Загрози США щодо Північного потоку-2, які розділили східні і західні країни ЄС, можуть вплинути на компанії в Австрії, Франції, Німеччині та Нідерландах, пише видання.

За словами Оудкірк, проект може потрапити під санкції за законопроектом, прийнятим у серпні 2017 року. Конгрес США прийняв закон у відповідь на втручання Росії в Україні і її ймовірного втручання у вибори в США, надавши уряду повноваження приймати заходи проти будь-яких російських енергетичних проектів, у тому числі «Північного потоку-2», зазначила американський дипломат.

«Це означає, що будь-який проект трубопроводу, а у світі є багато проектів трубопроводів, які потенційно можуть бути охоплені, опиняються під підвищеним ризиком потрапити під санкції», - зазначила Оудкірк.

При цьому, як наголошується, американський дипломат висловила незгоду з припущенням, що Україна може отримати гарантії щодо захисту від будь-якої втрати доходів, якщо «Північний потік-2» переведе транзит газу.

«Ми не вважаємо, що гарантії можуть підлягати виконанню», - сказала Оудкірк, додавши, що Росія чітко заявила про свої наміри використовувати проект для обходу України.

Вона також відмахнулася від «помилкового» припущення про те, що США виступає проти трубопроводу, щоб забезпечити США потенційний ринок зрідженого природного газу. Вона зазначила, що США давно виступають проти проектів, які зроблять Європу більш залежною від російських джерел енергії.

Нагадаємо, у ЄС ще немає спільної позиції щодо «Північного потоку-2».

Компанія Nord Stream 2 AG у вівторок почала підготовчі роботи на морській ділянці газопроводу «Північний потік-2» для подальшої трубоукладки в затоці Грайфсвальд.

Додамо, «Північний потік-2» - газопровід, який повинен з'єднати Росію і Німеччину в обхід України.

Незважаючи на занепокоєння з боку України та інших європейських країн, Німеччина дала дозвіл на будівництво «Північного потоку-2». Фінляндія також видала два дозволи на будівництво «Північного потоку-2». У російському «Газпромі» заявили, що процес отримання дозволів в Швеції, Росії та Данії «йде за графіком».