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    США провели розвідку поблизу анексованого Криму

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    США провели розвідку поблизу анексованого Криму

    Літальні апарати курсували на відстані 34-35 км від кордонів РФ

    Стратегічний безпілотник ВПС США RQ-4B Global Hawk і патрульний протичовновий літак P-8A Poseidon американських ВМС провели багатогодинну розвідку в Чорному морі.

    Літальні апарати курсували уздовж анексованого Росією Криму, Керченської протоки і Кубані на відстані 34-35 км від кордонів РФ, перебуваючи над міжнародними водами.

    Global Hawk і Poseidon піднялися з авіабази Сігонелла на італійському острові Сицилія. Перший знаходився поблизу російських кордонів протягом восьми годин.

    Обидва повітряних судна здатні вести радіоелектронну розвідку на сотні кілометрів вглиб території супротивника.

    Нагадаємо: 26 листопада безпілотник США здійснив політ біля анексованого Криму і Керченкого протоки. 11 листопада безпілотник США провів розвідку на Донбасі.

    Джерело: Интерфакс

    США літак безпілотник
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