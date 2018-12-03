США провели розвідку поблизу анексованого Криму
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Літальні апарати курсували на відстані 34-35 км від кордонів РФ
Стратегічний безпілотник ВПС США RQ-4B Global Hawk і патрульний протичовновий літак P-8A Poseidon американських ВМС провели багатогодинну розвідку в Чорному морі.
Літальні апарати курсували уздовж анексованого Росією Криму, Керченської протоки і Кубані на відстані 34-35 км від кордонів РФ, перебуваючи над міжнародними водами.
Global Hawk і Poseidon піднялися з авіабази Сігонелла на італійському острові Сицилія. Перший знаходився поблизу російських кордонів протягом восьми годин.
Обидва повітряних судна здатні вести радіоелектронну розвідку на сотні кілометрів вглиб території супротивника.
Нагадаємо: 26 листопада безпілотник США здійснив політ біля анексованого Криму і Керченкого протоки. 11 листопада безпілотник США провів розвідку на Донбасі.
Джерело: Интерфакс