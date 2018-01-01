  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    США розчаровані бездіяльністю Росії в українському питанні - Волкер

    Росія не зробила абсолютно нічого для завершення конфлікту і не вивела війська з Донбасу - заявив Волкер
    Спеціальний представник США по Україні Курт Волкер під час переговорів з помічником президента РФ Владиславом Сурковим 26 січня в Дубаї заявив, що Вашингтон розчарований тим, що Росія абсолютно нічого не зробила для врегулювання конфлікту на Донеччині з моменту його початку. Таку думку озвучив повідомив Волкер під час телефонної конференції у
    • Сьогодні, 19:50
    • Розсилка
    <span>Курт Волкер</span>
    Курт Волкер

    Росія не зробила абсолютно нічого для завершення конфлікту і не вивела війська з Донбасу - заявив Волкер

    Спеціальний представник США по Україні Курт Волкер під час переговорів з помічником президента РФ Владиславом Сурковим 26 січня в Дубаї заявив, що Вашингтон розчарований тим, що Росія абсолютно нічого не зробила для врегулювання конфлікту на Донеччині з моменту його початку. Таку думку озвучив повідомив Волкер під час телефонної конференції у понеділок.

    «У першій частині (нашої зустрічі) я повідомив російській стороні про дуже сильне розчарування Вашингтона в зв'язку з тим, що Росія не зробила абсолютно нічого для завершення конфлікту і не вивела війська з тих пір, як ми почали цей процес в липні 2014го. Ми це помітили, і це послужило джерелом розчарування Вашингтона», - заявив Волкер.

    За його словами, у відносинах між США і Росією існує безліч проблем, Україна - лише одна з них.

    «Ми сподівалися побачити прогрес в цьому», - підкреслив він.

    Нагадаємо, також Волкер 29 січня повідомив, що Росія вже згодна на миротворчу місію для всього Донбасу.

     

    Читайте також
    Росія бойовики на Донбасі Донбас США агресія Україна Курт Волкер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ