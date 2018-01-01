США розчаровані бездіяльністю Росії в українському питанні - Волкер

Росія не зробила абсолютно нічого для завершення конфлікту і не вивела війська з Донбасу - заявив Волкер

Спеціальний представник США по Україні Курт Волкер під час переговорів з помічником президента РФ Владиславом Сурковим 26 січня в Дубаї заявив, що Вашингтон розчарований тим, що Росія абсолютно нічого не зробила для врегулювання конфлікту на Донеччині з моменту його початку. Таку думку озвучив повідомив Волкер під час телефонної конференції у



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Курт Волкер

Росія не зробила абсолютно нічого для завершення конфлікту і не вивела війська з Донбасу - заявив Волкер

Спеціальний представник США по Україні Курт Волкер під час переговорів з помічником президента РФ Владиславом Сурковим 26 січня в Дубаї заявив, що Вашингтон розчарований тим, що Росія абсолютно нічого не зробила для врегулювання конфлікту на Донеччині з моменту його початку. Таку думку озвучив повідомив Волкер під час телефонної конференції у понеділок.

«У першій частині (нашої зустрічі) я повідомив російській стороні про дуже сильне розчарування Вашингтона в зв'язку з тим, що Росія не зробила абсолютно нічого для завершення конфлікту і не вивела війська з тих пір, як ми почали цей процес в липні 2014го. Ми це помітили, і це послужило джерелом розчарування Вашингтона», - заявив Волкер.

За його словами, у відносинах між США і Росією існує безліч проблем, Україна - лише одна з них.

«Ми сподівалися побачити прогрес в цьому», - підкреслив він.

Нагадаємо, також Волкер 29 січня повідомив, що Росія вже згодна на миротворчу місію для всього Донбасу.