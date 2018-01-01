Росія вже згодна на миротворчу місію для всього Донбасу – Волкер

Україна наполягає на розміщенні миротворців ООН в усій зоні збройного конфлікту на Донбасі

Росія вже не виключає можливість розгортання миротворчої місії ООН по всій території на Донбасі, включаючи російсько-український кордон. Про це заявив спеціальний представник США з питань України Курт Волкер під час телефонного брифінгу в понеділок. «Так, є бажання вбачати ширший мандат для миротворчих сил, ніж лише захист



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Миротворці ООН

Україна наполягає на розміщенні миротворців ООН в усій зоні збройного конфлікту на Донбасі

Росія вже не виключає можливість розгортання миротворчої місії ООН по всій території на Донбасі, включаючи російсько-український кордон.

Про це заявив спеціальний представник США з питань України Курт Волкер під час телефонного брифінгу в понеділок.

«Так, є бажання вбачати ширший мандат для миротворчих сил, ніж лише захист спостерігачів, включаючи доступ до усієї території конфлікту, у тому числі прилеглої до міжнародного кордону», - заявив Волкер.

При цьому американський дипломат відзначив, що цього разу під час його переговорів із Сурковим у Дубаї 26 січня російська сторона була більш відкритою у питанні розміщення миротворців на Донбасі.

«Ми не представили конкретний план. Ми мали дискусію, як це можна реалізувати на практиці. Ви повинні мати миротворчі сили на всій території, відтак, лише за такої умови буде можливість провести вибори. І це буде одним із завдань миротворчих сил, щоб забезпечити безпеку виборів», - додав спецпредставник США по Україні.