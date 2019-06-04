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    США схвалили продаж Болгарії літаків F-16

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    Американський військовий літак F-16 - США схвалили продаж Болгарії літаків F-16
    Американський військовий літак F-16

    Крім літаків Вашингтон поставлятиме Болгарії інші системи озброєння

    Державний департамент США затвердив дозвіл на продаж Болгарії літаків F-16C/D модифікації Block 70/72 із супутніми системами озброєння, зв'язку та обслуговування на загальну суму $1,667 млрд.

    При цьому, Агентство з питань оборонної співпраці надіслало до Конгресу відповідний сертифікат, повідомляє американське спеціалізоване видання Defense World.

    Як уточнюється, американська сторона задовольнить запит уряду Болгарії на закупівлю восьми літаків F-16 C/D Block 70/72; десяти двигунів F110 General Electric; десяти багатофункціональних систем розподілу інформації Link-16; дев'яти покращених систем iPDG; дев'яти радарів активного електронного сканування AN/APG-83; комплектів апаратури розвідки й цілеуказання, модульних комп'ютерів керування польотами 7000AH та іншої апаратури.

    Крім того, передбачається продаж 20-мм автоматичних установок M61 Vulcan, ракет для літаків різних систем, авіабомб, лазерних прицілів та іншого озброєння.

    Передбачається, що американські літаки й системи озброєння забезпечать ефективне реагування Болгарії на небезпечні ситуації, а також посилення взаємодії місцевих ВПС із силами США та НАТО.

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