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    США скоротять фінансування офісу комісара ООН з прав людини

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    США скоротять фінансування офісу комісара ООН з прав людини

    Найближчим часом американський уряд розрахує, на яку конкретну суму Вашингтон скоротить фінансування

    США скоротять фінансування Управління верховного комісара ООН з прав людини. 

    Про це заявив помічник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон, пише The Associated Press.

    За його словами, найближчим часом американський уряд розрахує, на яку конкретну суму Вашингтон скоротить фінансування цього відомства ООН.

    Управління комісара ООН з прав людини втратить значну частку фінансування, тому що США є найбільшим донором, який забезпечує 22% від загального обсягу фінансування.

    Раніше повідомлялося, що в ООН закінчуються грошіСтаном на 30 червня основний бюджет ООН мав дефіцит у 139 млн дол.

    США ООН фінансування права людини
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