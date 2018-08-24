США скоротять фінансування офісу комісара ООН з прав людини



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Найближчим часом американський уряд розрахує, на яку конкретну суму Вашингтон скоротить фінансування

США скоротять фінансування Управління верховного комісара ООН з прав людини.

Про це заявив помічник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон, пише The Associated Press.

За його словами, найближчим часом американський уряд розрахує, на яку конкретну суму Вашингтон скоротить фінансування цього відомства ООН.

Управління комісара ООН з прав людини втратить значну частку фінансування, тому що США є найбільшим донором, який забезпечує 22% від загального обсягу фінансування.

Раніше повідомлялося, що в ООН закінчуються гроші. Станом на 30 червня основний бюджет ООН мав дефіцит у 139 млн дол.