Серед пріоритетів військових асигнувань - програми, спрямовані на стримування Росії і Китаю.

У Палаті представників Конгресу США оприлюднені деякі деталі нового законопроекту з питань оборонної політики. На військові потреби пропонується виділити $717 млрд, інформує Голос Америки. Наступного тижня Комітет з питань збройних сил Палати представників почне обговорення проекту Закону про національну оборону, яким буде визначено рівень і



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Серед пріоритетів військових асигнувань - програми, спрямовані на стримування Росії і Китаю.

У Палаті представників Конгресу США оприлюднені деякі деталі нового законопроекту з питань оборонної політики. На військові потреби пропонується виділити $717 млрд, інформує Голос Америки.

Наступного тижня Комітет з питань збройних сил Палати представників почне обговорення проекту Закону про національну оборону, яким буде визначено рівень і пріоритети військових витрат США на 2019 фінансовий рік.

Повний текст законопроекту буде оприлюднено пізніше, однак конгресмени від обох партій опублікували свої короткі версії. Попередньо відомо, що на військові потреби пропонується виділити США у наступному році виділять на оборону $717 млрд. Серед пріоритетів військових асигнувань - програми, спрямовані на стримування Росії і Китаю.

Зокрема, щодо Росії законопроект передбачає, що в якості відповіді на порушення міжнародних угод, США продовжать тиск на російську військову промисловість шляхом нових санкцій у відповідь на порушення договорів; продовжиться дія заборони на співпрацю американських і російських військових; а також будуть збільшені асигнування на боротьбу з кібервійною.

У законопроекті також міститься положення, яке може дозволити президенту Дональду Трампу скасувати низку російських санкцій, введених Конгресом у 2017 році.

Остаточна версія законопроекту з'явиться в результаті компромісу між Палатою представників і Сенатом.