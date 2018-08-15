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    США у Норвегії розмістять морських піхотинців біля кордону з РФ

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    США у Норвегії розмістять морських піхотинців біля кордону з РФ

    На ротаційній основі в королівстві перебуватимуть 700 американських морських піхотинців, тоді як зараз в Норвегії 330 військових

    Сполучені Штати та Норвегія домовилися про збільшення контингенту американських військ у скандинавській країні. Морських піхотинців США розмістять ближче до кордону з Росією.

    Про це повідомив міністр оборони Норвегії Франк Бакке-Єнсен.

    За його словами, на ротаційній основі в королівстві перебуватимуть 700 американських морських піхотинців, тоді як зараз в Норвегії 330 військових.

    Раніше солдати США розміщалися біля Тронхейму, але після ухвалення нової угоди американські морпіхи також дислокуватимуться в Сетермоені, значно ближче до кордону з Росією.

    Бакке-Єнсен наголосив, що збільшення американського контингенту пов’язано з підготовкою норвезької армії і не є «військовою ескалацією».

     

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