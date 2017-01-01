  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    США відновлять співбесіди для видачі віз росіянам

    У посольстві відзначили, що не можуть відновити видачу віз в тому обсязі, який був до рішення РФ скоротити чисельність персоналу посольства США і трьох консульств
    Консульства США в Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Владивостоці відновлять проведення співбесід для видачі віз. Про це повідомляє прес-служба посольства США в Росії. «11 грудня консульства США в Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Владивостоці відновлять проведення співбесід на неімміграційні візи в обмеженому обсязі», - йдеться в
    • Сьогодні, 15:15
    • Розсилка

    У посольстві відзначили, що не можуть відновити видачу віз в тому обсязі, який був до рішення РФ скоротити чисельність персоналу посольства США і трьох консульств

    Консульства США в Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Владивостоці відновлять проведення співбесід для видачі віз. Про це повідомляє прес-служба посольства США в Росії.

    «11 грудня консульства США в Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Владивостоці відновлять проведення співбесід на неімміграційні візи в обмеженому обсязі», - йдеться в повідомленні.

    Також посольство США в Москві продовжить проводити співбесіди на імміграційні, диверсифікаційні і неімміграційні візи в обмеженому обсязі.

    У посольстві в той же час відзначили, що не можуть відновити видачу віз в тому обсязі, який був до рішення РФ скоротити чисельність персоналу посольства США і трьох консульств.

    «Ми продовжуємо виконувати свою роботу зі значно скороченим кадровим складом, що неминуче передбачає скорочений обсяг візових послуг», - заявили в посольстві.

    Як відомо, 21 серпня США повідомили, що призупинять видачу неімміграційних віз в Росії на невизначений термін.

    Читайте також
    Росія США візи посольство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ