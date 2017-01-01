США відновлять співбесіди для видачі віз росіянам

У посольстві відзначили, що не можуть відновити видачу віз в тому обсязі, який був до рішення РФ скоротити чисельність персоналу посольства США і трьох консульств

Консульства США в Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Владивостоці відновлять проведення співбесід для видачі віз. Про це повідомляє прес-служба посольства США в Росії. «11 грудня консульства США в Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Владивостоці відновлять проведення співбесід на неімміграційні візи в обмеженому обсязі», - йдеться в



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У посольстві відзначили, що не можуть відновити видачу віз в тому обсязі, який був до рішення РФ скоротити чисельність персоналу посольства США і трьох консульств

Консульства США в Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Владивостоці відновлять проведення співбесід для видачі віз. Про це повідомляє прес-служба посольства США в Росії.

«11 грудня консульства США в Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Владивостоці відновлять проведення співбесід на неімміграційні візи в обмеженому обсязі», - йдеться в повідомленні.

Також посольство США в Москві продовжить проводити співбесіди на імміграційні, диверсифікаційні і неімміграційні візи в обмеженому обсязі.

У посольстві в той же час відзначили, що не можуть відновити видачу віз в тому обсязі, який був до рішення РФ скоротити чисельність персоналу посольства США і трьох консульств.

«Ми продовжуємо виконувати свою роботу зі значно скороченим кадровим складом, що неминуче передбачає скорочений обсяг візових послуг», - заявили в посольстві.

Як відомо, 21 серпня США повідомили, що призупинять видачу неімміграційних віз в Росії на невизначений термін.