США ввели санкції проти двох міністрів Туреччини через арешт пастора



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під обмеження США потрапили глава МВС Туреччини і керівник Мін'юсту країни

Міністерство фінансів США ввело санкції проти двох турецьких міністрів через їхню причетність до переслідування американського пастора Ендрю Брансона, затриманого у 2016 році.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Мінфіну США.

Відтак, під обмеження США потрапили глава МВС Туреччини Сулейман Сойлу і керівник Мін'юсту країни Абдулхаміт Гюль.

«Обидва чиновники грали провідні ролі в організаціях, відповідальних за арешт і затримання пастора Ендрю Брансона», — йдеться у заяві.

Крім того, у Мінфіні США заявили, що ці посадовці є «відповідальними за здійснення серйозних порушень прав людини в Туреччині».

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина не змінить позицію щодо арешту американського пастора.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати запровадять «великі санкції» проти Туреччини через утримування Анкарою американського пастора Ендрю Бренсона, звинуваченого у тероризмі та шпигунстві.

Бренсон працював у Туреччині понад 20 років. Його затримали в 2016 році та звинуватили у тероризмі та шпигунстві. Анкара заявляє, що Бренсон нібито допомагав групам, які стояли за організацією військового перевороту в Труеччині в липні 2016 року.

25 липня 2018 Бренсона взяли під домашній арешт. Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Туреччина має звільнити його та відпустити на батьківщину.